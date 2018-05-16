'AB, İran petrolü ödemelerinde dolar yerine euro kullanmayı planlıyor'

Sputnik'e konuşan diplomatik bir kaynak, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'dan satın aldığı petrol için yaptığı ödemeleri dolar yerine euro ile gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

İran ile 2015'te P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmadan ABD'nin imzasını çekmesi sonrası Brüksel Washington'ın İran'a yönelik yaptırımlarının 'etrafından dolanmaya' çalışıyor.

Sputnik'e konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynak "ABD'nin İran'dan alınan ham petrolün ödemesini dolar yerine euro ile yapacağı bilgisine sahibim" dedi.

Bu hafta başında AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere, Fransa, Almanya ve İran'ın Washington'ın adımına karşı pratik çözümler üretme konusunda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

AB'nin İran ile petrol ve doğalgaz sevkiyatları alanı da dahil ekonomik ilişkileri sürdürmeyi ve derinleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

Dün İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları Brüksel'de 'ABD'siz nükleer anlaşmayı' nasıl kurtarabileceklerini ele almıştı.

AB yetkilileri ile Brüksel'de bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 'iyi bir başlangıç yaptıklarını' söylese de kendilerine verilecek garantilerin somutlaşmasını istemişti.

ZARİF: ORTAK KOMİTE 25 MAYIS'TA TOPLANABİLİR

Bu arada İran medyasının aktardığına göre, Zarif bugün Tahran'a döünüşünde yaptığı açıklamada 'Ortak Kapsamlı Eylem Planı' (JCPOA) olarak da anılan nükleer anlaşmanın ortak komitesinin 25 Mayıs'ta toplanabileceğini söyledi.

Dün Mogherini Ortak Komite'nin gelecek hafta dışişleri bakanı yardımcıları düzeyinde Viyana'da gerçekleştirebileceğini açıklamıştı.