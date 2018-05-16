Sisi'den 330'dan fazla mahkuma af

Kahire'de devlet televizyonunda yayınlanan bir gençlik konferansında konuşan Sisi, affedilen mahkumlarının önümüzdeki saatlerde serbest bırakılacaüğını söyledi. Sisi, "330'dan fazla kişinin affına imza attık. İçişleri bakanından da, affedilen bu gençlerin bu geceyi evlerinde geçirmelerini sağlamasını istedim" dedi.

Bugün salıverilmesi beklenen isimler arasında, aralarında Mısır Destour (Anayasa) Partisinin iki üyesi ve sağlık sorunları olan bazı mahkumlar da dahil olmak üzere 332 kişinin yer aldığı bildirildi. Affedilen isimlerin tam listesine ise henüz ulaşılabilmiş değil.

Sisi, 2014 yılında yönetime geldiğinden beri İslamcı ve liberal muhalefete yönelik çok sayıda operasyona liderlik etti. Sisi ayrıca ulusal bayramlar da dahil olmak üzere yılda birkaç kez, genellikle öğrencilerin ve genç protestocuların serbest bırakıldığı af kararlarına imza attı.

2013 yılında içişleri bakanlığı tarafından çıkarılan bir yasayla birlikte Mısır'da kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişinin toplanmasına izin verilmemeye başlandı. 'Arap baharı' olarak da bilinen ve 2011'den başlayarak üç yıl boyunca iki cumhurbaşkanının görevden alınmasına sebep olan gösteriler de böylelikle sona erdirilmiş oldu.

Mısır'daki çeşitli sivil toplum grupları ise 'muhaliflere' yönelik baskıların devam ettiğini iddia ediyor. Mısır kanunlarına göre Sisi, Mısır'ın yargı süreçlerine müdahale etme yetkisine sahip değil, ancak çeşitli af kararlarına imza atabilir.