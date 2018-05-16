Rusya: Humus’tan militan tahliyesinde sona gelindi

Yevtuşenko, “Ateşkes izleme merkezi ve Rus askeri polis birlikleri, yasadışı silahlı oluşum üyeleri ve ailelerinin Humus gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesini tamamlamak üzere. Son 24 saatte, Tel-Bisa yerleşimi yakınlarından geçiş noktasından 7 bin 973 kişi geçti” diye açıkladı.
© REUTERS / Omar Sanadiki
Tüm militanların aileleriyle birlikte, Suriye güvenlik güçleri ve ambulans araçlarının eşliğinde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki Kal’at el-Mudik yerleşimine ulaştırıldığını aktaran Yevtuşenko, “Toplamda, 7 Mayıs’tan bu yana Humus gerilimi azaltma bölgesinden 35 bin 279 militan aileleriyle birlikte tahliye edildi” diye ekledi.
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