ABD, Katar ve Körfez ülkeleri Hizbullah'a yaptırımlarda birleşti

ABD, Katar ve Körfez ülkeleri, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yardımcısı Naim Kasım'ın yer aldığı kişi ve kurumlara yaptırım uygulama kararı aldı.

© AP Photo / Bilal Hussein ABD’den Hizbullah yetkililerine yeni yaptırımlar

Washington, İran ile bölgedeki müttefiklerine yönelik ekonomik baskıları artırıyor. Bu amaçla ABD ve 6 Körfez ülkesi dün Lübnan Hizbullah'ına yönelik yeni yaptırımları hayata geçirdi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu 'Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi' (TFTC), yeni yaptırımların Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın liderliğindeki örgütün karar mekanizması Şura Konseyi'ni hedef aldığını duyurdu.

​NASRALLAH, YARDIMCISI KASIM VE 3 ŞURA KONSEYİ ÜYESİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ortak yaptırımların hedefindeki isimler arasında Nasrallah, Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ve 3 diğer Şura Konseyi üyesi (Muhammed Yazbak, Hüseyin el Halil ve İbrahim el Emin) bulunuyor.

Bu kişilere ait mal varlıklarının dondurulması ve küresel finans ağlarına erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

ABD Nasrallah'a Ortadoğu barış sürecini bozmakla tehdit etmekle suçlayarak 1995 yılında ve 2012'de Suriye krizi nedeniyle yaptırımlar uygulamıştı. Ancak ABD ilk kez Nasrallah'ın yardımcısı Kasım'ı yaptırım listesine almış oldu.

Treasury & seven member nations of the Terrorist Financing & Targeting Center disrupt Lebanese Hizballah by designating members of their Shura Council and others in senior leadership positions: https://t.co/pv9HLStHhN — Treasury Department (@USTreasury) May 16, 2018

​HİZBULLAH'LA BAĞLANTILI KİŞİ VE KURUMLARA YENİ YAPTIRIMLAR

© REUTERS / Thomas Peter ABD'den İran Merkez Bankası Başkanı'na yaptırım

Aynı zamanda TFTC'nin 6 üyesi (Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)) halihazırda ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları altındaki Hizbullah bağlantılı kişi ve kurumlara da yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Bu kişi kurumlar şunlar: Telal Hamiye, Ali Yusuf Çarar, Spectrum Grup, Mahir Ticaret, Haşim Seyfeddin, Adham Tabaja, El-Inmaa Grup ve El-Inmaa Mühendislik ve İnşaat.

Bunların tümü ABD tarafından daha önce kara listeye alınmıştı.

Böylece geçen mayısta kurulan TFTC ikinci kez 'bölgedeki barışa tehdit olarak' nitelediği gruplara yönelik birlikte yaptırım kararı almış oldu. TFTC daha önce Yemen'deki IŞİD ve El Kaide liderlerine ortak yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin yaptığı açıklamada " TFTC, İran ile Hizbullah'ın bölgedeki istikrar bozucu etkisini bozarak uluslararası güvenlik için büyük değer taşıdığını yeniden gösterdi. Hizbullah'ın Şura Konseyi'ni hedef alarak ülkelerimiz Hizbulah'ın küresel terörist komplosu ile sözde siyasi kanadı arasındaki yanlış ayrımı da kolektif olarak reddetmiş oldu" dedi.

ABD'NİN İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİNDEN BERİ 3. YAPTIRIMI

Son yaptırımlar ABD'nin İran ile P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesinden beri uyguladığı 3. yaptırım oldu.

8 Mayıs'ta İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD dün İran Merkez Bankası Başkanı ile İran Devrim Muhafızları'na milyonlarca dolar vermekle suçladığı Irak merkezli bir bankaya yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta da Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlar birimi Kudüs Gücü'ne milyonlarca dolar vermekle suçladığı 3 şirket ve 6 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Son adım ayrıca Hizbullah'ın Lübnan seçimlerinde milislerinin silahsızlandırılması yönündeki siyasi hamleleri mecliste engelleyebilecek kadar çoğunluk elde etmesinden 10 gün sonra geldi.