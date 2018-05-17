Gazze katliamının üzerine Netanyahu'dan tavuk dansı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze katliamının üzerinden 3 gün geçmişken Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'yi ağırladı. Netanyahu ile Netta, kameralar karşısında birinci gelen şarkının ünlü tavuk dansını birlikte yaptı.

İsrail ordusunun ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına karşı Gazze'de düzenlenen protestolarda pazartesi 60 kişiyi, salı günü 2 kişiyi öldürüp 3.000'e yakın kişiyi yaralaması, Başbakan Benyamin Netanyahu'daki bayram havasını bozmadı.

FOX NEWS: Netanyahu does chicken dance with Netta Barzilai to celebrate Israeli singer's Eurovision win https://t.co/e6wzfKgHaw — Amjad Siddiqui (@Lallantopkhabar) 17 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs Büyükelçiliği'ni açtırmak suretiyle Netanyahu'nun işgal, ilhak, etnik temizlik politikalarına mutlak onay verirken İsrail lideri de pazar günü Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrailli Netta Barzilai'nin kazanmasının keyfini sürüyor.

Benyamin-Sara Netanyahu çiftinin dün Netta'yı ağırlaması, Gazze katliamı hiç olmamışçasına kutlama havasında geçti.

Netta, Netanyahu celebrate Eurovision win with chicken dance in Jerusalem https://t.co/4MO5eZOcxd — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 16 Mayıs 2018

Hatta İsrail Başbakanı ile İsrailli kadın şarkıcı, kameraların karşısına geçerek Eurovision'u kazanan 'Toy' isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını birlikte yaptı.

Ardından Twitter hesabından Netta'yı etiketleyip İsrail bayrağı ve tavuk emojisi eşliğinde tavuk dansı performansını paylaşan Netanyahu, İsrail bayrağı ve kalp emojisi eşliğinde şunları da yazdı:

''Netta Barzilai ile Kudüs'te buluşmak ne kadar eğlenceli! Netta hepimiz seni seviyoruz, ulusumuza büyük onur kattın.''

כמה כיף לפגוש את נטע ברזילי בירושלים! נטע — כולנו אוהבים אותך, הבאת למדינה שלנו הרבה מאוד כבוד ♥️🇮🇱 pic.twitter.com/bEfet4Ki0Q — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 Mayıs 2018

Netta'nın Eurovision'u kazanmasının ardından Toy şarkısı iTunes listesinde tüm dünyada en çok satan 10 şarkı arasına yerleşti.

Ağzıyla perküsyon (beatbox) sesi yapıp 'looper' isimli elektronik cihazı kullanarak tek başına orkestra gibi çalan Netta, tavuk sesleri çıkararak yaptığı tavuk dansı sayesinde rakiplerini halk oylaması üzerinden geride bıraktı. Dolayısıyla Eurovision gelecek yıl Kudüs'te düzenlenecek.