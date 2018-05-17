Rusya ve Türkiye arasında İsrail-Filistin görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile Filistin-İsrail sorununu ele aldığı kaydedildi.

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Açıklamada, "Konuşma sırasında, Filistin-İsrail sorunun genel kabul görmüş uluslararası yasal temellerin üzerindeki çözüm beklentilerine vurgu yapılarak Orta Doğu'daki durum ele alındı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca görüşmenin Diriöz’ün girişimiyle yapıldığı ifade edildi.

ABD’nin pazartesi Tel Aviv'deki büyükelçiliğini oradan taşıyarak Kudüs'te törenle açması, Filistinlilerde yeni bir gösteri dalgası başlatmıştı. Gazze’de düzenlenen protestolar sırasında İsrail ordusu tarafından 60’tan fazla Filistinli öldürülmüş, 3 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Rusya, Kudüs'ün statüsü konusunda BM kararlarına bağlılığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2017'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Doğu Kudüs'ün statüsünün Filistin devletinin başkenti olarak ele alındığı BM'nin çözümün ilkeleriyle ilgili kararlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bununla birlikte, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz."

Haziran 2017'de İsrail yönetimi, Rusya'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını önermişti. Ancak Moskova, Filistin ve İsrail arasında ilişki tesis edilinceye kadar bu yönde adım atma niyetinde olmadığı yanıtını vermişti.