'IŞİD'in Suriye'deki baş propagandacısı öldürüldü'

Iraklı el Sumeriya televizyonuna konuşan kaynağın sözlerine göre Irak Hava Kuvvetleri'nin IŞİD komutanlarının buluşma noktasına düzenlediği operasyon sonucunda IŞİD'in Suriye'deki baş propagandacısı Ebu Baraa el Şami ölü ele geçirildi.

© AP Photo / Hadi Mizban Irak savaş uçakları, Suriye'de IŞİD'i vurdu

Kaynak, el Şami'nin işkence ve infaz görüntüleri dahil olmak üzere örgütün video materyallerinin hazırlanmasından da sorumlu olduğunu belirterek, söz konusu militanın öldürülmesiyle IŞİD'in enformasyon altyapısının çöktüğünü vurguladı.

Iraklı yetkililer, Rusya, Suriye, İran ve Irak'ın 2015'te IŞİD'le mücadele faaliyetlerini koordine etmek ve istihbarat değişimi yapmak için kurduğu Bağdat İstihbarat Merkezi'yle koordineli bir şekilde Suriye'de operasyon düzenlediklerini duyurmuştu.