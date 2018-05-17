Macron: AB, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İran'daki AB şirketlerinin varlığını garantiye alacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ekler yapılması gerektiğini ve İran'ın balistik füze programı da dahil olmak üzere Tahran ile müzakereleri sürdürmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan imzasını çekmesine rağmen İran'daki AB şirketlerinin varlığını garanti edeceğini söyledi.

'NÜKLEER ANLAŞMA BÖLGEDEKİ BARIŞ VE GÜVENLİĞİN ÖNEMLİ BİR UNSURU'

AB'nin nükleer anlaşamyı koruma ve AB şirketlerinin haklarını savunmaya karar verdiğini söyleyen Macron "İran konusunda zengin bir tartışma yaptık. Nükleer anlaşma bölgedeki barış ve güvenliğin önemli bir unsuru. ABD'nin kararı ne olursa olsun, bunu desteklemeye karar verdik. Şirketlerimizin İran'da kalmasını sağlayacak siyasi önlemleri alma sözü verdik" dedi.