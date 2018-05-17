UCM'den İran’a 18 milyar dolar para cezası

İranlı milletvekili Ebulfazl Ebu Turabi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İran'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 18 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum ettiğini söyledi.

Necef Abad kenti milletvekili Ebu Turabi, İran merkezli Şark gazetesine yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İran'ı BAE'ye 18 milyar dolar ödemeye mahkum ettiğini belirtti. Ebu Turabi, İran'ın bu cezaya çarptırılmasına sebep olduğu iddia edilen Petrol Bakanı Bijen Zengene hakkında meclise gensoru önergesi sunulacağını ifade etti.

İran Petrol Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili de eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Crescent anlaşmasının İran tarafından ihlal edildiğini iddia ederek, bu dosyadan İran'ın ceza alabileceğini kaydetti.

İran Ulusal Petrol Şirketi ile merkezi BAE'de bulunan petrol ve gaz şirketi Crescent Petroleum arasında 2001 yılında anlaşma imzalanmış, Crescent Petroleum İran tarafının anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle dava açmıştı.