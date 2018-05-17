Kayıt
19:13 17 Mayıs 2018
Ankara+ 12°C
İstanbul+ 26°C
Canlı Yayın
    Arama
    İran petrol

    ABD’nin yaptırım kararı aldığı İran, İngiltere ile petrol anlaşması imzaladı

    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 20

    İran, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkarak yaptırımlara geri dönüleceğini açıklamasının ardından ülkenin güneybatısındaki bir petrol sahasını geliştirmek için İngiliz konsorsiyumuyla ön anlaşma imzaladı.

    İran, ülkenin güneybatısındaki bir petrol sahasını geliştirmek için İngiliz konsorsiyumuyla ön anlaşma imzaladı.

    İran devlet televizyonu, Tahran'ın ülkenin güneybatısındaki Kerenj petrol ve gaz sahasını geliştirmek için Londra merkezli Pergas Konsorsiyumu ile bir ön anlaşma imzaladığını duyurdu.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © NASA. Danish Siddiqui/
    Trump'ın nükleer anlaşma ile ilgili kararı beklenirken Ruhani'den ilk açıklama: 2-3 ay bazı sorunlar yaşarız

    'YAKLAŞIK 1.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

    Anlaşmanın, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire ve Pergas Genel Müdürü Colin Rowley'in de katıldığı törenle imzalandığı belirtildi.

    Yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyan projenin nihai şeklini alarak hayata geçirilmesi halinde Kerenj petrol sahasından günlük 200 bin varil ham petrol çıkarılacağı ifade edildi.

    'AVRUPA'NIN NÜKLEER ANLAŞMAYI KORUMAK İÇİN ATTIĞI İLK ADIM'

    İran resmi ajansı IRNA anlaşmayı, "ABD'nin İranla nükleer anlaşmadan ayrılmasından sonra Avrupa'nın Washington yönetimi olmadan nükleer anlaşmayı korumak için attığı ilk adım" şeklinde servis etti.

    İlgili konular:

    Macron:AB, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İran'daki Avrupalı şirketlerin varlığını garantiye alacağız
    Matviyenko: ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkması uluslararası hukukun açıkça ihlali
    İran: ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması, Moskova-Tahran işbirliğini etkilemeyecek
    Lavrov: ABD'nin nükleer kararının İran ve ötesine geçen sonuçları olacak
    Kremlin: Putin ve Macron, İran nükleer anlaşmasını konuştu
    Etiketler:
    Yaptırım, Nükleer anlaşma, ABD, İran Pars Petrol ve Doğalgaz Şirketi, Bijen Namdar Zengene, İngiltere, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'nın en iyi avcı uçakları
    Rusya’nın en güçlü avcı uçakları
    Karikatür
    Dodon: NATO’nun Moldova ofisi kapatılabilir
    Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri
    Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam