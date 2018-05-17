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    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) Madrid'de La Moncloa Sarayı'nda

    Suudi Veliaht Prensi nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldüğü' iddia edildi

    © AFP 2018 / OSCAR DEL POZO
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' Muhammed bin Selman, 27 gündür ortalıkta gözükmüyor. İran'ın aşırı muhafazakar eğilimli gazetesi Keyhan, bir Arap istihbarat servisine dayanarak, Suudi Veliaht Prensi'nin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

    Suudi Kralı Selman
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
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    Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren İran'ın Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktardı.

    Rapora göre saldırı sırasında MbS'nin iki kurşunla vurulduğunu kaydeden gazete, nisan ayının sonlarından beri hiç ortada gözükmediğine göre veliahtın ölmüş olabileceğini yazdı.

    21 Nisan'da başkent Riyad'daki Suudi Kralı'nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından Kral Selman ile oğlu MbS'nin Riyad'da ABD'nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti. 

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    © REUTERS / Faisal Al Nasser
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    Suudi yetkililer ve medya organları olayla ilgili sessizliğini korurken çelişkili haberler ve tanıklıklar su yüzüne çıktı.

    Saray yakınında oturanlar darbe girşiminde bulunulduğundan, saraya saldıran askerlerin saray üzerinde uçan bir İHA'nın gönderdiği görüntüler ve istihbarata göre hareket ettiğinden söz etti.

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    © REUTERS / Hamad I Mohammed
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    'ÜST DÜZEY KARA SUBAYI LİDERLİĞİNDE'

    Suudi muahelefetinin üyeleri de kara kuvvetlerinden üst düzey bir subayın kral ile veliaht prensi öldürmek için saraya baskın düzenlediğini söyledi. 

    'VELİAHTIN MUHAFIZLARI DİZGİNLERİ ELE ALDI'

    Muhammed bin Selman, Google şirketi, Silikon Vadisi, Kaliforniya, ABD, 6 Nisan 2018
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
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    Olayla ilgili videolarda sarayın çevresine çok sayıda zırhlı aracın konuşlandığı gözlendi. Ardından başkentte güvenliğin sağlanması görevini MbS'nin özel muhafızları üstlendi. Saray üzerinde MbS'nin özel muhafızlarının helkopterleri devriye gezerken Riyad hava sahası tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatıldı.

    MEDYA KARŞISINA ÇIKMADAN GÜN GEÇİRMEZKEN

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
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    Medyatik bir kişilik olan ve hemen her gün kamuoyunun karşısına çıkıp haber olan 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi'nin o zamandan beri 27 gündür ortalıkta gözükmemesi dikkat çekiyor.

    CIA Direktörlüğünden ABD Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo'nun bu sıfatla ilk kez 28 Nisan'da Riyad'a yaptığı ziyarette de MbS medyanın karşısına çıkmadı. Pompeo'nun sadece Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le futuğrafları yayımlandı.

    suudi veliaht prensi muhammed bin selman
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
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    21-28 Nisan aralığında yayımlanan bazı fotoğraflar Veliaht Prensi Suudi ve yabancı yetkililerle birarada gösterdi, ama bu fotoğrafların çekilme tarihi açıklanmadı.

    Kral Selman'ın oğlu olan ve Haziran 2017'de 1. Veliaht pozisyonuna geldiğinden beri yolsuzlukla mücadele adı altında yüzlerce üst düzey ismi gözaltına almak dahil tartışmaya açık, radikal icraatlara imza atan MbS'nin düşmanı çoktu ve sürekli darbe hazırlığı dedikoduları kol geziyordu.

     

    Etiketler:
    Keyhan Gazetesi, Kral Selman, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), İran, Suudi Arabistan
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