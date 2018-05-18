Netanyahu: Arap dünyasıyla ilişkilerimiz iyiye gidiyor

Netanyahu hükümetinin, bu olumlu gelişmelerle yakından ilgilendiğine işaret ederek, "İsmailoğullarıyla ilgili olumsuz durumlarla uğraşsak da aynı zamanda kendileriyle yaşanan olumlu durum ile de ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.
'NETANYAHU BUNUNLA GURUR DUYUYOR'
Haberde ayrıca aynı kaynaklara göre, Netanyahu'nun "olumlu" olarak ifade ettiği durumun, İsrail'in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler ve bu ilişkilerin gelişim süreci olduğu belirtildi.
Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.
Suudi Arabistan, geçen mart ayında diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail'e hava sahasını açmıştı. Uzmanlar, söz konusu adımın İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın bariz bir örneği olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.
Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da nisan ayında The Atlantic dergisinde İsrail'in kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğu yönünde çıkan açıklamaları İsrail ile yakınlaşma olarak yorumlanmıştı.
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