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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu: Arap dünyasıyla ilişkilerimiz iyiye gidiyor

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “İsmailoğulları” olarak nitelediği Araplarla olan ilişkilerinde “kamuoyunun bilmediği” olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı.

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    © AFP 2018 / Francisco LEONG
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    İsrail'in Haaretz gazetesine göre, Kudüs'teki ofisinde İncil'i inceleme oturumu düzenleyen Başbakan Netanyahu, "İsmailoğullarının (Kudüs'ü) konuşmak üzere toplanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bizim için önemli bir mevzudur. İsmailoğullarının sebep olduğu bazı sorunlara rağmen, kamuoyunun bilmediği bazı olumlu gelişmeler yaşanıyor." dedi.

    Netanyahu hükümetinin, bu olumlu gelişmelerle yakından ilgilendiğine işaret ederek, "İsmailoğullarıyla ilgili olumsuz durumlarla uğraşsak da aynı zamanda kendileriyle yaşanan olumlu durum ile de ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

    'NETANYAHU BUNUNLA GURUR DUYUYOR'

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açılışında Trump'a ithaf tabelasını gösteren kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    Haaretz gazetesi haberde, adını zikretmediği bazı diplomatik kaynakların "İsrail'in bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile ilişkileri gelişme kaydederek devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da bununla gurur duyuyor" ifadelerine yer verildi.

    Haberde ayrıca aynı kaynaklara göre, Netanyahu'nun "olumlu" olarak ifade ettiği durumun, İsrail'in başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler ve bu ilişkilerin gelişim süreci olduğu belirtildi.

    Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

    Suudi Arabistan, geçen mart ayında diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail'e hava sahasını açmıştı. Uzmanlar, söz konusu adımın İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın bariz bir örneği olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da nisan ayında The Atlantic dergisinde İsrail'in kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğu yönünde çıkan açıklamaları İsrail ile yakınlaşma olarak yorumlanmıştı.

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    Etiketler:
    Haaretz, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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