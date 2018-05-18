Suudi Arabistan'dan 'Veliaht Prens ölmedi' paylaşımı

Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddialarına yanıt niteliğinde bir fotoğraf paylaşıldı.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin liderleri, birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire'de bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.

لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء..

كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام. pic.twitter.com/Va3f1b4XVc — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) 17 Mayıs 2018

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren İran'ın Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Selman'ın 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktarmıştı.