Suriye'nin Hama kentindeki askeri hava üssünde patlama

Askeri hava üssü yakınlarındaki patlamaların nedeni ise henüz belli olmadı.
#Pt. First photo confirming blasts hit #Hama Airbase (runway visible). #Syria https://t.co/WXqGDvP92K pic.twitter.com/kPHH3yj0XJ— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 18, 2018
Devlet televizyonunun yanı sıra muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu.
Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçaklarınca kullanıldığını belirten Gözlemevi patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.
Gözlemevi'nin yönteicisi Rami Abdülrahman "Patlamalar, Hama askeri havalimanında rejime ait silah ve yakıt depolarında meydana geldi" iddiasında bulundu.
ARDI ARDINA PATLAMALAR
Devlet televizyonu yaşanan ilk patlamalrın ardından yeniden hava üsünde yeni bir patlamanın yaşandığını duyurdu.
Nisan sonunda İsrail, Suriye'de İran güçlerine ait olduğunu öne sürdüğü bir dizi askeri hedefe füze saldırısı düzenlemişti.
#BREAKING: Massive explosion in area of #Hama Airbase, #Syria; Reason not given by Syrian gov pic.twitter.com/sg8KZPs1nR— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 18, 2018
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