‘Suriye’de barışçıl çözüm için gerekli tüm ön koşullar oluştu’

Rus senatör Oleg Morozov, Suriye’deki durumun barışçıl siyasi çözüm sürecine dönüştürülmesi için gerekli tüm ön koşulların mevcut olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında Soçi'de yapılan görüşmeyle bağlantılı olarak, "Barışçıl çözüm sürecinin fikri, Suriye'ye yönelik politikalarımızın temelinde yatıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durumu siyasi sürece dönüştürmek için şu anda azami ön koşulların oluştuğuna dikkat çeken Morozov, "Ülkenin kontrolü önemli ölçüde meşru iktidarın elinde, teröristlerin direniş merkezleri neredeyse tamamen bastırıldı" diye konuştu.

Durumun siyasi çözüm sürecine dönüştürülmesine imkan verecek barışçıl çözüm mekanizmalarının bulunması gerektiğini söyleyen Rus senatör, tarafların arasındaki anlaşmazlıklar dikkate alındığında çözümün zor ve ‘yolun uzun' olacağını da sözlerine ekledi.