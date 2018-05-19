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    An Iranian football fan during a friendly match between Russia and Iran

    Futbolseverin gözüyle İran milli takımı

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Ortadoğu
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    40 yıllık futbol taraftarı, Sputnik’in köşe yazarı Oleg Dmitriyev, Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılacak takımlara ‘gayri ansiklopedik’ bakış açısı sunuyor. Bugünkü yazı, Asya bölgesindeki eleme turunun galibi İran’a adandı.

    İran milli takımı, FIFA Dünya Kupası'na ilk kez 1978 yılında katıldı. Birçok uzman, bu takımın sadece 16 ülkenin yer aldığı turnuvaya katılmayı başarmasından şaşkınlık yaşamıştı.

    İran, Dünya Kupası'na katılma başarısını ancak 20 yıl sonra, 1998'de tekrarladı. Tüm dünya büyük bir ilgiyle, iki ‘uzlaşmaz siyasi rakip' İran ile ABD arasındaki maçı bekliyordu. Kimse İran'ın bu turnuvada başarılı olacağını düşünmüyordu, zira gruplarında ABD dışında Almanya ve Yugoslavya gibi çok güçlü iki takım vardı.

    AMERİKA GALİBİYETİ

    ABD ile oynanan maç, İran futbol tarihine bir efsane olarak girdi. Takım, neredeyse 90 dakika baskılı bir futbol sergiledi. İranlı futbolcular, yaptıkları pres sayesinde iki güzel gol atmayı başardı. Amerikalılar ancak maçın sonunda bir golle yanıt verebildi. Bu maçın kahramanı, takımının ikinci golünü atan Mehdi Mehdevikiya oldu. Mehdevikiya daha sonra Alman futbol ligi Bundesliga'da da başarıyla top koşturarak yerli futbolseverlerin saygı ve sevgisini kazanmıştı.

    KUVVET ARTI HIZ

    Takvimler 2011'i gösterirken İran milli takımında değişimler başladı. Bu değişimlerin en önemlisi, ünlü Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un takımın başına gelişiydi. Queiroz'un aralıksız olarak 7 yıldır İran milli takımının başında kalabilmesi, Asya ve Afrika futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir vaka olarak gösteriliyor. Bu başarıyı daha önce hiçbir teknik adam sergileyememişti.

    Portekizli hoca, İran'a has ‘kuvvete dayalı' futbol tarzını korudu ve biraz hız ekledi. Takımın hücumundaki başlıca silahlardan biri de Rusya Premier Ligi'nde Rubin Kazan takımının formasını giyen Serdar Azmun oldu.

    İLK MAÇ FAS İLE

    İran milli takımı, 2014 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı. Arjantin'e karşı oynanan maçta İranlı futbolcular, 90 dakika boyunca Messi ve arkadaşlarına karşo direnmeyi başardı, ancak uzatma dakikalarında yoğun baskıya teslim oldu. Lionel Messi, uzaktan çektiği harika şutla İran kalesinin filelerini havalandırarak ‘dünya futbolunun kralı' unvanını teyit etti.

    Peki İran takımını, Rusya'daki Dünya Kupası'nda neler bekliyor? Her şey, Fas'la oynanacak ilk maça bağlı. Eğer bu karşılamadan galip ayrılırsa İran'ın, İspanya ve Portekiz'e  karşı da sürpriz yapabilme ihtimali olduğundan bahsediliyor. Zira Queiroz, yurttaşlarına karşı nasıl oynamak gerektiğini çok iyi biliyor.

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    Etiketler:
    2018 Dünya Kupası, İran
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