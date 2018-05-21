İran'dan AB'ye: Nükleer anlaşmaya bağlı kalırız, ama bir şartla...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilip yeniden yaptırım uygulamaya başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB) yaptırımları bay pas edecek hamleler yapıyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete'nin haftasonunda Tahran'da bir dizi temasta bulunmasının ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, değerlendirmelerde bulundu.

'AVRUPA, AMERİKAN BASKISINA DİRENSİN'

© AP Photo / Ronald Zak 'Avrupa, Çin ve Rusya, İran için yeni bir nükleer anlaşmayı görüşüyor'

''İran, AB'ye, nükleer anlaşmaya (KOEP) uymayı devam ettirme sözü verdi, ama Tahran'ın Amerikan yaptırımlarından göreceği olası zararı AB ülkelerinin karşılaması şartıyla'' açıklamasını yapan Salihi, ''AB'nin bize sunduğu planın hayata geçmesini umuyoruz'' dedi.

'TOP AB'DE'

AB liderlerine ABD'nin baskısına direnerek nükleer anlaşmayı hayatta tutma çağrısı yapan İranlı yetkili, ''AB'nin çabaları Amerikan yaptırımlarını telafi etmeye yeterse anlaşmaya bağlı kalırız'' vurgusu yaptı. ''Anlaşma için top AB'de'' diye altını çizdi.

© AA / Fatemeh Bahrami ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Cenete ile görüşmesinin ardından anlaşmadan kaynaklanan ekonomik faydaların korunacağına dair garanti istediklerini belirtmişti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Canete, AB ile İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını teyit ederken bu konuda kasım ayında tarafların üst düzey bir konferans düzenleyeceğini söyledi. Nitekim Avrupa Komisyonu da Avrupalıların Amerikan yaptırımlarına uğramadan İran'la iş yapmaya devam etmesine yönelik üç aşamalı bir plan kabul etti.