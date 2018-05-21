Pompeo'nun konuşmasına Ruhani'den tepki: Sen kim oluyorsun da...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tahran'ı tarihteki en sert yaptırımlarla ezerek rejim değişikliğiyle tehdit ettiği konuşmasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yanıt verdi: ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun?''

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

Pompeo'nun tehditler eşliğinde Tahran tarafından kabul edilmesi imkanı bulunmayan taleplerini sıralamasının ardından gözler İran yönetimine çevrildi.

ILNA'nın haberine göre Ruhani, ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun, sen kim oluyorsun da nükleer konusunda İran ve dünyaya ne yapıp yapmayacağını söylüyorsun'' diye konuştu.

'ABD'NİN DİĞERLERİ ADINA TEK TARAFLI KARARLARINI DÜNYA KABUL ETMİYOR'

'Amerika'nın diğer tüm ülkeler adına tek taraflı kararlar almasını artık dünyanın kabul edemeyeceğini' söyleyen Ruhani ''O çağ kapandı, artık ülkeler bağımsız'' dedi.

İran'ın tutumunu teyit eden cumhurbaşkanı, ulusun desteğiyle ülkesinin kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

© REUTERS / Danish Siddiqui Ruhani: ABD, anlaşmadan çekilerek diplomasiyi ve ahlakı ayaklar altına aldı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

''ABD'nin diplomasi oyunu, eski alışkanlıklara geri dönmekten ibaret: Yolsuzluğuyla müsemma Özel Çıkarların dayatması altında, başarısız politikalar ve sanrılar tarafından esir alınmış halde, aynı yanlış tercihleri tekrarlıyor ve dolayısıyla aynı hastalıklı sonuçları elde edecek. Bu arada İran ortaklarıyla birlikte ABD sonrasının KOEP'i için çözümler üzerine çalışıyor.''

US diplomacy sham is merely a regression to old habits: imprisoned by delusions & failed policies—dictated by corrupt Special Interest—it repeats the same wrong choices and will thus reap the same ill rewards. Iran, meanwhile, is working with partners for post-US JCPOA solutions. — Javad Zarif (@JZarif) 21 Mayıs 2018

'ABD REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE'

İranlı bir yetkili de adının yazılmaması kaydıyla Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

''Amerika teslim olup yasadışı taleplerini kabul etsin diye İran'a baskı uygulamak istiyor'' diyen İranlı yetkili, ''Pompeo'nun açıklamaları, Amerika'nın İran'da kesinlikle rejim değişikliği peşinde olduğunu gösterdi'' vurgusu yaptı.