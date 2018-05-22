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    İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü

    Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    Suriye'ye saldırılarını İran hedeflerini vurarak yeni bir düzeye çıkaran İsrail'den, Türkiye dahil 9 ülkenin geliştirdiği Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretilen F-35'le ilgili tarihi bir açıklama geldi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, F-35'leri operasyonel saldırıda kullanan ilk ülke olduklarını duyurdu.

    ABD-İsrail-Suudi Arabistan ekseni Suriye, İran ve İran destekli Hizbullah üzerinden Lübnan'la savaş rüzgarları estirirken İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'den kritik bir açıklama geldi.

    'ORTADOĞU'NUN HER YERİNDE UÇURUYORUZ'

    F-35 hayalet uçağıyla operasyonel saldırı düzenleyen ilk ülke olduklarını belirten İsrailli komutan, ''F-35 filosu operasyonel bir filo haline geldi. F-35'leri Ortadoğu'nun her yerinde uçuruyoruz'' dedi.

    'F-35'LERLE İKİ KEZ SURİYE'Yİ VURDUK'

    F-35'lerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un üzerinden uçarken görüntülerini sunan Norkin, bunların İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıya katılmadığını, ama bundan önceki iki saldırıda yer aldıklarını açıkladı.

    İSRAİLLİ KOMUTANINDAN GÖZÜNDEN SURİYE VE İRAN'LA ÇATIŞMALAR

    Herzliya'da bir konferansta konuşan İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, mayıs başında İsrail-Suriye sınırında yaşanan çatışmada İran'ın 32 roket fırlattığını, 4 roketin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, kalanının İsrail toprakları dışına düştüğünü, Suriye üzerine uçan İsrail savaş uçaklarına 100'den fazla karadan havaya füze fırlatıldığını anlattı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Anlaşmadan sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yaptı.
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz
    'SURİYE, UÇAKLARIMIZA 100'DEN FAZLA FÜZE ATTI'

    ''İran saldırısının ardından biz de Suriye'de 20'den fazla İran hedefine saldırdık. Maalesef Suriye hava savunma sistemleri uçaklarımıza 100'den fazla uçaksavar füzesi ateşledi, biz de karşılık olarak onların uçaksavar bataryalarını imha ettik'' diye konuşan Norkin, Suriye üzerinden İran'la girilen çatışmayı şöyle gerekçelendirdi:

    'İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜNE KARŞI'

    ''İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün konuşlandığı T-4 hava üssü, İsrail'e 250 km mesafede bulunuyor. Birkaç ay önce bu üsten İsrail'e sızan bir İHA ile bize saldırmaya çalıştılar. Bu olaydan sonra fark ettik ki, bu üsse hava savunma sistemleri dahil silah depolamaya devam ediyorlar, biz de geçen ay bu hava savunma sistemlerine saldırdık. Son haftalarda öğrendik ki, İran Suriye'ye uzun menzilli füzelerla roketler göndermiş, bunlar arasında yer alan Uragan ateşleyicilerine Şam'ın kuzeyinde saldırdık.''

    F-35
    © REUTERS /
    F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu

    F-35, hayalet uçak olduğundan, Suriye, İran içinde fark edilmeden uçabilir.

    SİPARİŞ VERENLER

    Bugüne dek F-35 siparişi veren ülkeler ABD, İsrail, Türkiye, İngiltere, Avustralya, Norveç, Danimarka, Hollanda, İtalya, Japonya ve Güney Kore.

    ABD Kongre binası
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    Türkiye'ye silah ambargosu taslağı Temsilciler Meclisi'nde
    FİNANSE EDENLER

    F-35, 1993'te kurulan Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretiliyor. Bu programı ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye ortak şekilde finanse ediyor.

    İSRAİL'E 9 ADET TESLİM EDİLDİ

    İsrail, ABD'den sonra F-35 siparişleri karşılanan ilk ülkeydi. Sipariş ettiği 50 uçaktan ilk 2'sini Aralık 2016'da teslim alan İsrail'e bugüne dek 9 F-35 teslim edildi.

    TÜRKİYE DAHA HİÇ ALAMADI

    14 F-35 sipariş eden ve toplamda bu uçaklardan 100 adet almayı planlayan Türkiye, Ankara-Washington ilişkilerindeki krizin tavan yapmasının ardından, Amerikan silah ambargasosuyla ve bu kapsamda F-35'lerin teslimatının durdurulmasıyla tehdit ediliyor. 

    F-35
    © AFP 2018 / Jack Guez
    F-35'te ilk teslimat 21 Haziran'da

    Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı anlaşması yapması da ambargo olasılığına gerekçe gösteriliyor.

    ŞİMDİLİK SADECE TESLİM TARİHİ VERİLDİ

    Nisan ayının sonunda F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunulmuştu.

    52.Uluslararası Paris Havacılık Fuarı
    © AFP 2018 / Eric Piermont
    İlk Türk F-35'i uçuşunu yaptı, uçakların yeni yuvaları belli oldu

    Ankara'nın tepkileri üzerine ilk F-35 savaş uçaklarının 21 Haziran'da törenle Türkiye'ye teslim edileceği haberi geldi. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ilk F-35'ler de deneme uçuşlarını gerçekleştirdi.

    ÇOK PAHALI

    ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere F-35 programı fiyatlarının çok pahalı olması nedeniyle eleştiriliyordu. Bunun üzerine 2017 yazında Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke 37 milyar dolar değerinde en az 440 F-35 alımı anlaşması yaparak uçak başına düşen fiyatın önemli ölçüde düşmesini sağladı.

    Etiketler:
    F-35, Müşterek Taarruz Uçağı, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), Lockheed Martin, Amikam Norkin, Lübnan, İran, İsrail, Suriye, Türkiye
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