Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu

Suriye'ye saldırılarını İran hedeflerini vurarak yeni bir düzeye çıkaran İsrail'den, Türkiye dahil 9 ülkenin geliştirdiği Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretilen F-35'le ilgili tarihi bir açıklama geldi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, F-35'leri operasyonel saldırıda kullanan ilk ülke olduklarını duyurdu.

ABD-İsrail-Suudi Arabistan ekseni Suriye, İran ve İran destekli Hizbullah üzerinden Lübnan'la savaş rüzgarları estirirken İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'den kritik bir açıklama geldi.

'ORTADOĞU'NUN HER YERİNDE UÇURUYORUZ'

F-35 hayalet uçağıyla operasyonel saldırı düzenleyen ilk ülke olduklarını belirten İsrailli komutan, ''F-35 filosu operasyonel bir filo haline geldi. F-35'leri Ortadoğu'nun her yerinde uçuruyoruz'' dedi.

Israeli F-35s over Beirut: Air force reveals new images and details on its first stealth combat strike and flare-up with Iran in Syriahttps://t.co/0BF8solmpd

(REUTERS/Amir Cohen) pic.twitter.com/5HOensjrwQ — Haaretz.com (@haaretzcom) 22 Mayıs 2018

'F-35'LERLE İKİ KEZ SURİYE'Yİ VURDUK'

F-35'lerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un üzerinden uçarken görüntülerini sunan Norkin, bunların İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıya katılmadığını, ama bundan önceki iki saldırıda yer aldıklarını açıkladı.

Israel the first in the world to conduct strikes with F-35 jet, army says https://t.co/yRfKvNEE2U pic.twitter.com/mruNCEIOX7 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 22 Mayıs 2018

İSRAİLLİ KOMUTANINDAN GÖZÜNDEN SURİYE VE İRAN'LA ÇATIŞMALAR

Herzliya'da bir konferansta konuşan İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, mayıs başında İsrail-Suriye sınırında yaşanan çatışmada İran'ın 32 roket fırlattığını, 4 roketin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, kalanının İsrail toprakları dışına düştüğünü, Suriye üzerine uçan İsrail savaş uçaklarına 100'den fazla karadan havaya füze fırlatıldığını anlattı.

Air force chief: Iranians fired 32 rockets at Golan on May 10 https://t.co/I42MiRk4J8 pic.twitter.com/kTwDIiUk8j — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 22 Mayıs 2018

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

''İran saldırısının ardından biz de Suriye'de 20'den fazla İran hedefine saldırdık. Maalesef Suriye hava savunma sistemleri uçaklarımıza 100'den fazla uçaksavar füzesi ateşledi, biz de karşılık olarak onların uçaksavar bataryalarını imha ettik'' diye konuşan Norkin, Suriye üzerinden İran'la girilen çatışmayı şöyle gerekçelendirdi:

'İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜNE KARŞI'

''İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün konuşlandığı T-4 hava üssü, İsrail'e 250 km mesafede bulunuyor. Birkaç ay önce bu üsten İsrail'e sızan bir İHA ile bize saldırmaya çalıştılar. Bu olaydan sonra fark ettik ki, bu üsse hava savunma sistemleri dahil silah depolamaya devam ediyorlar, biz de geçen ay bu hava savunma sistemlerine saldırdık. Son haftalarda öğrendik ki, İran Suriye'ye uzun menzilli füzelerla roketler göndermiş, bunlar arasında yer alan Uragan ateşleyicilerine Şam'ın kuzeyinde saldırdık.''

F-35, hayalet uçak olduğundan, Suriye, İran içinde fark edilmeden uçabilir.

SİPARİŞ VERENLER

Bugüne dek F-35 siparişi veren ülkeler ABD, İsrail, Türkiye, İngiltere, Avustralya, Norveç, Danimarka, Hollanda, İtalya, Japonya ve Güney Kore.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Türkiye'ye silah ambargosu taslağı Temsilciler Meclisi'nde

F-35, 1993'te kurulan Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında üretiliyor. Bu programı ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye ortak şekilde finanse ediyor.

İSRAİL'E 9 ADET TESLİM EDİLDİ

İsrail, ABD'den sonra F-35 siparişleri karşılanan ilk ülkeydi. Sipariş ettiği 50 uçaktan ilk 2'sini Aralık 2016'da teslim alan İsrail'e bugüne dek 9 F-35 teslim edildi.

TÜRKİYE DAHA HİÇ ALAMADI

14 F-35 sipariş eden ve toplamda bu uçaklardan 100 adet almayı planlayan Türkiye, Ankara-Washington ilişkilerindeki krizin tavan yapmasının ardından, Amerikan silah ambargasosuyla ve bu kapsamda F-35'lerin teslimatının durdurulmasıyla tehdit ediliyor.

© AFP 2018 / Jack Guez F-35'te ilk teslimat 21 Haziran'da

Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı anlaşması yapması da ambargo olasılığına gerekçe gösteriliyor.

ŞİMDİLİK SADECE TESLİM TARİHİ VERİLDİ

Nisan ayının sonunda F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunulmuştu.

© AFP 2018 / Eric Piermont İlk Türk F-35'i uçuşunu yaptı, uçakların yeni yuvaları belli oldu

Ankara'nın tepkileri üzerine ilk F-35 savaş uçaklarının 21 Haziran'da törenle Türkiye'ye teslim edileceği haberi geldi. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan ilk F-35'ler de deneme uçuşlarını gerçekleştirdi.

ÇOK PAHALI

ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere F-35 programı fiyatlarının çok pahalı olması nedeniyle eleştiriliyordu. Bunun üzerine 2017 yazında Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke 37 milyar dolar değerinde en az 440 F-35 alımı anlaşması yaparak uçak başına düşen fiyatın önemli ölçüde düşmesini sağladı.