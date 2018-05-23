Hamaney: Reagan ve Bush gibi Trump da tarihten silinip gidecek

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Pompeo'nun açıkladığı ABD'nin yeni İran stratejisiyle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

İran devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'selefleriyle aynı kaderi paylaşacağını, tıpkı Reagan ve Bush ile neconlar gibi tarihten silinip gideceğini' dile getirdi.

'1979'DAN BERİ UĞRAŞIYORLAR AMA BAŞARAMIYORLAR'

ABD'nin devrimin ilk gününden beri Tahran'da rejim değişikliği için her türlü düşmanlığı uyguladığını, ama her seferinde yenilgiye uğradığını belirten Hamaney, ''İranlı yetkililerin görevlerini tam manasıyla yerine getirmeleri halinde, hiç şüphe yok ki, Amerikalılar yenilecek'' diye konuştu.

'GÜVENİLMEZ BİR ÜLKEYLE ANLAŞMA YAPILMAZ'

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin, taahhütlerini yerine getirmeyen güvenilmez bir ülke olduğunu, anlaşma yapılabilecek bir ülke olmadığını gösterdiğini vurgulayan İran lideri, şöyle konuştu:

© REUTERS / Jonathan Ernst İran Devrim Muhafızları Komutanı: ABD Dışişleri Bakanı'nın ağzına yumruğu yapıştıracağız

''Uluslararası antlaşmayı kolaylıkla ihlal edip imzasını geri çeken ve televizyondan teatral şovla bununla övünen bir hükümetle anlaşma yapamayız. Amerika ile anlaşma yapılamayacağını tecrübe ettik. Neden mi? Çünkü Amerika taahhütlerine sadık değil. İran anlaşmaya sadık kaldı. Amerikalıların bir mazareti yok. İran'ın anlaşmaya uyduğunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu defalarca teyit etti. Ama görüyorsunuz ki, Amerikalılar hiç umursamadan uluslararası anlaşmayı iptal ediverdi.''

'AVRUPALILAR ABD'NİN SÖZÜNDEN ÇIKMAZ'

© AA / Fatemeh Bahrami ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti

Hamaney, anlaşmaya bağlılık açıklayan ve ABD yaptırımlarını bay pas etmek için kolları sıvayan Avrupa'nın ağır toplarını da ciddiye almadı.

Dini lider ''İran Avrupalılarla kavga değil, barış istiyor, ama geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor ki, en hassas konular gelip çattığında İngiltere, Fransa ve Almanya hep ABD'nin sözünü dinlemiştir'' dedi.

'İSRAİL LOBİSİNİN ESİRİ'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bakanlar kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan diplomasisini 'sahtekarlık şebekesine' benzeten Zarif ''Pompeo ve diğer ABD'li yetkililer eski yanılsamalara esir düşmüşler. Yolsuz baskı grupları tarafından rehin alınmışlar'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ''Sözlerinin hiçbiri yeni değildi, fakat Pompeo daha da utanmazca ve daha şiddetli dile getirdi. İran Meclis Başkanı'nın da dediği gibi, bu sözler o kadar hesapsız ki cevap vermeye değmez'' diye konuştu.

ABD'nin bu politikayla geçmişte İran halkı arasında ayrışma yaratamadığını belirten Zarif, ambargoların ekonomik etkisi olduğunu, yine de Washington'ın hiçbir zaman hedeflerine ulaşamadığını söyledi.