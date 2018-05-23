Hamaney: Reagan ve Bush gibi Trump da tarihten silinip gidecek

İran devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'selefleriyle aynı kaderi paylaşacağını, tıpkı Reagan ve Bush ile neconlar gibi tarihten silinip gideceğini' dile getirdi.
'1979'DAN BERİ UĞRAŞIYORLAR AMA BAŞARAMIYORLAR'
'GÜVENİLMEZ BİR ÜLKEYLE ANLAŞMA YAPILMAZ'
ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin, taahhütlerini yerine getirmeyen güvenilmez bir ülke olduğunu, anlaşma yapılabilecek bir ülke olmadığını gösterdiğini vurgulayan İran lideri, şöyle konuştu:
'AVRUPALILAR ABD'NİN SÖZÜNDEN ÇIKMAZ'
Dini lider ''İran Avrupalılarla kavga değil, barış istiyor, ama geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor ki, en hassas konular gelip çattığında İngiltere, Fransa ve Almanya hep ABD'nin sözünü dinlemiştir'' dedi.
'İSRAİL LOBİSİNİN ESİRİ'
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bakanlar kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Amerikan diplomasisini 'sahtekarlık şebekesine' benzeten Zarif ''Pompeo ve diğer ABD'li yetkililer eski yanılsamalara esir düşmüşler. Yolsuz baskı grupları tarafından rehin alınmışlar'' dedi.
İran Dışişleri Bakanı, ''Sözlerinin hiçbiri yeni değildi, fakat Pompeo daha da utanmazca ve daha şiddetli dile getirdi. İran Meclis Başkanı'nın da dediği gibi, bu sözler o kadar hesapsız ki cevap vermeye değmez'' diye konuştu.
ABD'nin bu politikayla geçmişte İran halkı arasında ayrışma yaratamadığını belirten Zarif, ambargoların ekonomik etkisi olduğunu, yine de Washington'ın hiçbir zaman hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
Zarif dismisses Pompeo's new demands as 'hallucinations' pic.twitter.com/6gaJliosVf— Ruptly (@Ruptly) May 23, 2018
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