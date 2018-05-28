Kayıt
15:25 28 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 22°C
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni

    'İsrail, Türkiye'ye F-35 verilmemesi için ABD ile pazarlıkta'

    © AFP 2018 / Jack Guez
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 36

    Washington ile Ankara arasındaki gerilim ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alan tasarıyı kabul etmesine varırken devreye İsrail de girdi. İsrail'in Ortadoğu'da F-35'e ya da en azından F-35'in üstün özelliklerine sahip tek ülke olarak kalmak için ABD yönetimiyle görüştüğü belirtildi.

    Rus Su-57 avcı uçağı
    © Sputnik / Yevgeniy Biyatov
    Türkiye'den ABD'nin F-35 ambargosuna alternatif: Rus Su-57
    İsrail'in Haaretz gazetesi, Benyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışından endişeli olduğunu duyurdu. Ancak 116 uçak sipariş etmiş olan Türkiye, F-35 programının hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı. Bu yüzden teslimatı defterden silmek pek mümkün gözükmüyor.

    'PERFORMANS ARTIRICI YAZILIM OLMADAN TESLİMAT'

    İsrail'in de ABD'den en azından F-35'in performans artırıcı yazılımı olmaksızın Türkiye'ye teslimini istediği belirtildi.

    İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü
    © REUTERS / Amir Cohen
    Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu
    'ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMAK İÇİN'

    Böylece geçen hafta F-35'i askeri operasyonda kullanan ilk ülke olduğunu duyuran İsrail'in, Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü koruma hesabı yaptığı kaydedildi.

    'YA İRAN'IN ELİNE GEÇERSE…'

    Haaretz gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli savunma yetkilisi, İsrail'in askeri üstünlüğünü korumanın yanısıra askeri kabiliyetleriyle ilgili bilgilerin bölgedeki diğer ülkelerin eline geçebileceği kaygısıyla Ortadoğu'da F-35 sahibi tek lke olarak kalmaktan memnun olacağını ifade etti. 

    F-35
    © AFP 2018 / Jack Guez
    ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 satışını askıya alan tasarıyı kabul etti
    'AMERİKALILAR DOĞRULADI, İSRAİLLİLER YALANLADI'

    Buna göre İsrail ile ABD arasındaki görüşmeler, Amerikalılar tarafından geliştirilen ve F-35'in kabiliyetlerinin düzeyini yükselten yazılıma odaklandı.

    Washington'daki kaynaklar, bu meselenin F-35 anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin bir parçası olduğunu Haaretz'e doğruladı. İsrail ise Türkiye'nin 100 küsur F-35 almasını sağlaması gereken anlaşmayla ilgili müzakere yürüttüğünü resmi düzeyde yalanlıyor. İsrail savunma yapılanmasından kaynaklar, Türkiye F-35'in geliştirilmesine yatırım yapan ülkelerden biri olduğundan anlaşmayı iptal etmenin çok zor olacağını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Putin: Erdoğan'a karşı baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor
    'İSRAİL YAZILIMI TEMMUZDA ALACAK'

    F-35'in performansını artıracak yazılım İsrail Hava Kuvvetlerinin eline temmuz ayında geçecek. İsrail Türkiye'ye F-35'in performans artırıcı yazılımı olmadan verilmesi için Washington'la görüşme yürütürken ABD Kongresi de boş durmuyor.

    S-400 GEREKÇESİ

    Türkiye'ye teslimatın tümden durdurulmasına yönelik tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçerken gözler Senato'ya çevrildi. Silah ambargosu niteliğinde yasayı çıkarmak isteyenlerin gerekçeleri arasında Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşları, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alım anlaşması yapması, Türkiye'nin Amerikan müttefiki ve NATO üyesi çizgisinden çıkması iddiaları yer alıyor.

    Etiketler:
    F-35, Haaretz gazetesi, Türkiye, ABD, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tombi
    Kedi Tombi, kitap kahramanı oldu
    Karikatür
    Türkiye'den ABD'nin F-35 ambargosuna alternatif: Rus Su-57
    İnfografik
    Yeni Irak parlamentosunda sandalye dağılımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam