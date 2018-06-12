Mısır Müftüsü: İslam'da faiz kişiler arasında yasaktır, bankalarsa tüzel kişiliktir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Mısır vatandaşlarına paralarını bankalara yatırma çağrısı yaparken, faizle ilgili açıklamalarda bulundu.

© AA / Murat Kaynak Erdoğan: Türkiye'nin ekonomi performansı dünya çapında bir efsanedir

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin yönetimi ekonomik zorluklarla başa çıkamaz ve IMF'den kredi alırken Mısır Müftüsü Şevki Allam'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Mısır halkını 'paralarını bankalara yatırarak ekonomiye destek vermeye' çağıran müftü, 'bankaya konulan paranın ekonomik yatırım' olduğunu savundu.

Mısır'da yayın yapan El Nas kanalına konuşan Allam, bankaların tüzel kişilik sayıldığını, İslam'daki faiz yasağının ise gerçek kişiler arasında geçerli olduğunu dile getirdi.

Facebook shariah: Fake 'likes' are haram, declares Egypt Grand Mufti Shawki Allamhttps://t.co/VXcKbki7FA pic.twitter.com/o9kLbHMXgP — Zee News (@ZeeNews) 19 Nisan 2018

'DİNİ-VATANİ GÖREV'

© AA / Merkez Bankası politika faizini artırdı

Kısa süre önce 2. dönem cumhurbaşkanlığına resmen başlayan Sisi'nin ekonomi politikalarına destek oluşturmaya çalışan Mısır Müftüsü, ''Bankaya konulan para ekonomik yatırımdır. Ekonomiyi desteklemek, dini ve vatani bir görevdir'' vurgusu yaptı.

MÜBAREK DÖNEMİNDEKİ FETVALAR

Sünni İslam teolojisinin beşiği kabul edilen Kahire'deki El Ezher Üniversitesi de 2002 yılında Hüsnü Mübarek yönetiminin hükümetin faizle borçlanmayı öngören tasarısına destek vermişti.

© AA / Financial Times: TCMB, faizleri beklentinin üzerinde artırdı

El Ezher İslami İlahiyat Araştırma Komitesi, insanların bankalara yatırdıkları paraların karşılığında sabit faiz alması ya da bankalardan sabit faizle kredi almasında din açısından sakınca bulunmadığı, yani faizin İslam'a aykırı olmadığına karar vermişti.

TANTAVİ'DEN BENZETME

Tepkiler üzerine El Ezher Üniversitesi İmamı Şeyh Muhammed Seyid Tantavi, faiz gelirini, Muhammed peygamberin aşiret üyelerinden aldığı parayla ticaret yaparak para kazanmasına benzetti; faiz gelirinin, bankaların müşteri adına ticaret yaparak gelir kazandırmasıyla bir olduğunu iddia etti.

ŞARAVİ'DEN YANIT

Kuran-ı Kerim'i sözlü tefsir eden ilk alim olarak bilinen Mısırlı ünlü alim Muhammed Mutevelli Şaravi de faizle ilgili sorulara ''Paramı İslami bankalara koyuyorum'' yanıtını vermişti.



