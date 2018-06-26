İran'dan döviz çağrısı

Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkede protestolara yol açan ekonomik sorunlara değindi.
Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan Nobaht, nisan ayının başından 24 Mayıs'a kadar 4 bin 200 tümen olarak belirlenen kur üzerinden 11 milyar 162 milyon dolar piyasaya sürüldüğünü belirterek, döviz arzında geçen yıla oranla artış olduğunu söyledi.
Petrol gelirlerinin de geçen yıla oranla yüzde 74 arttığını aktaran Nobaht, bunun ülkede ekonomik kriz yaşanmadığının göstergesi olduğunu savundu.
İran'da ulusal para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru nisan ayında 4 bin 200 tümene sabitlenmişti. Bankalarda dolar, resmi kur üzerinden, serbest piyasada ise kaçak yollardan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar dün 8
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