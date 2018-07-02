İran: OPEC üyeleri tek taraflı adım atmaktan kaçınmalı

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Suudi Kralı Selman, petrol üretimini artırmayı kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Salman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a petrol üretimini artırma sözü verdiği haberlerinin ardından OPEC Dönem Başkanı ve BAE Petrol Bakanı Suhail al-Mazrouei'ye mektup gönderen İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Mazrouei'yi OPEC üyelerine 22 Haziran'da Viyana'da varılan kararları anımsatmasını önerdi.

Zanganeh mektubunda, "OPEC üyesi üyeleri tahhütlerine saygılı olmaları, OPEC'in birliğini ve bağımsızlığını baltalayacak tek teraflı herhangi bir atmaktan kaçınmaları yönünde uyarmanızı talep ediyorum" dedi.

TRUMP'TAN YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol piyasalarını manipüle etmeyi bırakması uyarısında bulundu. Trump ayrıca İran ile iş yapan Avrupalı şirketlere yaptırım tehdidinde bulunarak ABD'nin yakın müttefikleri üzerinde baskıyı artırdı.

Trump, Fox News kanalında yayınlanan "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" programındaki söyleşisinde Kasım ayındaki Kongre seçimlerine kadar Kanada ve Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) revizyonu için yapılan müzakerelerinin tamamlamayacağını da ekledi.