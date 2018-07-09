İsrail, Gazze'nin nefes borusu Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapattı

Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayan İsrail, Gazze ablukasını daha da sıkılaştırıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, Gazze'ye ticari malların tek giriş kapısı olan Kerem Şalom'u kapattıklarını açıkladı.

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI İsrail, Gazze'den gönderilen balon ve yanan uçurtmalara hava saldırısıyla yanıt verdi

Ticari mal ve insani yardım taşıyan TIR'ların geçiş yaptığı, Gazze'nin nefes borusu niteliğindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatma kararını açıklayan İsrail Başbakanı, bunu Gazze tarafından balon ve uçurtmalarla yanıcı maddelerin İsrail'e gönderilmesiyle gerekçelendirdi.

'DEMİR YUMRUK'

Partisi Likud'un meclis grubuna hitabında Hamas'a 'aman vermeme' mesajı gönderen Netanyahu, ''Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine derhal demir yumruk indireceğiz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.

Netanyahu promises heavy hand against Hamas: Netanyahu ordered on Monday the closing of the Kerem Shalom goods crossing to Gaza. https://t.co/0wZcinDTrI JPost pic.twitter.com/lDZiTsM9LM — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) 9 Temmuz 2018

​ © REUTERS / Amir Cohen İsrail, Gazze'den 'yanan uçurtma' gönderen bir aracı vurduğunu duyurdu HAVADAN MOLOTOF

Son haftalarda Gazze'den havadan molotof kokteyli atma işlevi gören yanıcı uçurtmalar ve balonlar gönderilmesi sonucunda İsrail'de tarlalar ve ormanlık alanlarda yangın çıkmıştı. Hatta bazı balonların patlayıcı madde taşıdığı ileri sürülmüştü.

'KUNDAKLAMA TERÖRİZMİ'

İsrail Savunma Bakanlığı da 'Hamas'ın başını çektiği kundaklama terörizminin ve diğer terör girişimlerinin devam etmesi karşısında bu önlemlerin alındığını, önlemleri bizzat İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot tarafından Netanyahu'ya tavsiye edildiğini duyurdu.

© REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 3 aylık bilançosu: 135 ölü, 15 bin yaralı

Açıklamada ''Kerem Şalom, gıda ve ilaç gibi insani yardımlar hariç tüm ticari mallara kapatılmıştır. Gazze'nin içine ve dışına hiçbir şekilde ithalat ve ihracat yapılmayacak'' denildi. Gazzeli balıkçılara denize açılmaları için tanınan mesafede 9 milden 6 mile indirildi.

'HAREKET SERBESTİSİ YOK'

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da Gazze çapında hareket serbestisini kısıtlayacaklarını ve tüm kapılara çok sıkı kısıtlamalar getireceklerini duyurdu.

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI İsrail'den TİKA'nın Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetlerine engel

İsrail, Kerem Şalom'da bekleyen TIR'lara didik aramadan sonra geçiş izni veriyor.

Türkiye'nin Gazze'ye yolladığı yardımlar da Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılıyor.

Benzinin de giriş noktası olan Kerem Şalom tek ticari kapı niteliğinde. Erez'den sadece insanlar geçebiliyor. Mısır sınırındaki Refah ise Kahire yönetimi tarafından zaman zaman açılıyor, açıldığında ticari mal ve inşaat malzemesi geçişine izin veriliyor.