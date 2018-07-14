İran, Irak'ın Necef kentine uçuşları durdurdu

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "Şu anda Necef Havalimanı'na güvenli uçuş yapmak mümkün değil" dedi.

Necef'teki durumun yakından takip edildiğini aktaran Caferzade, "Necef Havalimanı'ndaki sorun ortadan kaldırıldığı an uçuşlar yeniden başlayacak" diye ekledi.

BAĞDAT'A YÖNLENDİRME

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı yetkilisi Ali Rüstemi, Necef'e hareket edecek bazı yolcu uçaklarının Bağdat'a yönlendirildiğini duyurdu.

NECEF HAVALİMANINI BASTILAR

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde eylemciler dün Necef Havalimanı'nı basmıştı. Bunun üzerine Iraklı yetkililer havalimanına iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurmuştu.

© AP Photo / Hadi Mizban Irak'ta gösteriler başkente kadar uzandı: MGK acil toplandı, Bağdat'ta internet erişimi kesildi

Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor.

50 DERECE SICAKTA ELEKTRİK KESİK

Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Söz konusu gerekçelerle Basra'da başlayan gösteriler, başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Meysan ve Nasiriyye kentlerine de sıçramıştı.