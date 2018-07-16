DSG'den otoritesini artırma adımı: Birleşik yönetim için konferans

Reuters’a konuşan Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı İlham Ahmed, birleşik yönetim girişimine dair tartışmaların henüz ilk aşamalarda olduğunu aktardı.
'BOŞLUKLARI DOLDURACAK KOORDİNASYON'
ÇOK GENİŞ BİR BÖLGEYE YAYILDI
Reuters'ın haberinde, sözkonusu yönetimin kurulması halinde 'DSG'nin kuzey ve doğu Suriye'deki otoritesini güçlendireceği' yorumu yapıldı.
ABD'nin desteklediği DSG'nin kontrolü nüfusun Kürt olmadığı bölgelere de yayılmış durumda. 'IŞİD'in başkenti' olmaktan kurtarılan Rakka ve Irak sınırı yakınında petrol zengini Deyr ez Zor da buna dahil.
ANKARA-WASHINGTON MUTABAKATI
Ancak Ankara'nın isteği doğrultusunda Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de yürüttüğü Suriye barış görüşmelerinden dışlanan DSG, Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç mutabakatının ardından zor durumda kaldı.
'ESAD’LA GÖRÜŞME BAŞLAMADI'
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın haziranda Kürtlere yönelik 'ya müzakere ya savaş’ açıklamasıyla ilgili Ahmed, henüz müzakere yönünde bir adım atılmadığını söyledi. DSM Eşbaşkanı, Esad'ın açıklamalarının 'teoride kaldığı' yorumunu yaptı.
Esad, haziran başında Russia Today'e (RT) verdiği demeçte, DSG ile görüşmelere hazır olduklarını, ama askeri seçeneğin de hala masada olduğunu söylemişti. Suriye lideri " Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü DSG'nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.
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