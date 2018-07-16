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17:25 16 Temmuz 2018
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    Demokratik Suriye Meclisi'nden Tabka'da 'birleşik yönetim' konferansı

    DSG'den otoritesini artırma adımı: Birleşik yönetim için konferans

    © REUTERS / Rodi Said
    Ortadoğu
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    Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı olan Demokratik Suriye Meclisi (DSM), ülkenin kuzeyinde kontrol ettikleri bölgelerde birleşik bir yönetim kurma planını görüşmek üzere biraraya geldi.

    İlham Ehmed
    © Fotoğraf : Facebook
    DSG: Suriye hükümetiyle müzakereye hazırız
    Kürtlerin yanısıra Arap ve Süryani temsilcilerin de katılımıyla Tabka kentinde düzenlenen konferansın amacı, YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunan bir dizi yerel yönetimi ve konseyi tek çatı altında toplamak.

    Reuters’a konuşan Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı İlham Ahmed, birleşik yönetim girişimine dair tartışmaların henüz ilk aşamalarda olduğunu aktardı.

    'BOŞLUKLARI DOLDURACAK KOORDİNASYON'

    DSG
    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    Kürtler Esad'ın diyalog teklifini kabul etti
    Bu yönetimin DSG kontrolündeki tüm bölgeleri kapsayacağını belirten Ahmed ''Bölgeler arasında koordinasyonu sağlamaya yönelik, çünkü bütün bölgelerde ihtiyaçların karşılanmasında boşluklar var'' dedi. ''Güvenlik ve istikrarı temin etmek açısından yararlı olacak'' diye ekledi.

    ÇOK GENİŞ BİR BÖLGEYE YAYILDI

    Reuters'ın haberinde, sözkonusu yönetimin kurulması halinde 'DSG'nin kuzey ve doğu Suriye'deki otoritesini güçlendireceği' yorumu yapıldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA /
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    ABD'nin desteklediği DSG'nin kontrolü nüfusun Kürt olmadığı bölgelere de yayılmış durumda. 'IŞİD'in başkenti' olmaktan kurtarılan Rakka ve Irak sınırı yakınında petrol zengini Deyr ez Zor da buna dahil.

    ANKARA-WASHINGTON MUTABAKATI

    Ancak Ankara'nın isteği doğrultusunda Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de yürüttüğü Suriye barış görüşmelerinden dışlanan DSG, Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç mutabakatının ardından zor durumda kaldı.

    'ESAD’LA GÖRÜŞME BAŞLAMADI'

    Suriye- Doğal gaz alanları
    © Sputnik / bassem haddad
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın haziranda Kürtlere yönelik 'ya müzakere ya savaş’ açıklamasıyla ilgili Ahmed, henüz müzakere yönünde bir adım atılmadığını söyledi. DSM Eşbaşkanı, Esad'ın açıklamalarının 'teoride kaldığı' yorumunu yaptı.

    Esad, haziran başında Russia Today'e (RT) verdiği demeçte, DSG ile görüşmelere hazır olduklarını, ama askeri seçeneğin de hala masada olduğunu söylemişti. Suriye lideri " Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü DSG'nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    tek çatı, birleşik yönetim, Reuters, Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG, Beşar Esad, İlham Ahmed, Tabka, Suriye'nin kuzeydoğusu, Suriye
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