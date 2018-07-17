'DSG, Şam'la diyalog için ekip kuruyor'

© REUTERS / Rodi Said DSG'den otoritesini artırma adımı: Birleşik yönetim için konferans

AFP'nin haberine göre YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye hükümetiyle muhtemel bir diyalog için müzakere ekibi oluşturmaya çalışıyor.

‘YENİ EKİP, DSG'NİN KONTROL ETTİĞİ TÜM BÖLGELERİ TEMSİL EDECEK'

"Toplantının amaçlarından biri, Suriye hükümetiyle müzakere etmek için bir platform oluşturmaktır" diyen DSM'nin Başkanlık Komisyonu üyesi Hikmet Habib, ' bu platformun özerk yönetim içindeki bütün bölgeleri ve DSG'nin kontrol ettiği tümbölgeleri temsil edeceğini' söyledi.

DSM dün kontrol ettikleri bölgelerde birleşik bir yönetim kurma planını görüşmek üzere dün Tabka kentinde bir araya gelmişti. DSG ve Şam arasında geçen mayıstan beri barış görüşmeleri konusu konuşuluyor ancak şimdiye kadar herhangi ciddi bir adım atılmış değil.

DSG diyaloğa açık olduğunu söylerken, Suriye hükümeti DSG'nin elinde tuttuğu bölgelerdeki halkın merkezi hükümetin kontrolüne dönülmesi yönündeki baskısı nedeniyle DSG'ye pazarlık yapmaları çağrısında bulunuyor.

Dün Helsenki'de Putin ile Trump arasında gerçekleştirilen zirvenin en önemli konularından biri, Suriye'ydi. İki lider, Washington ve Moskova'nın ülkenin insani krizi ve barışı yeniden tesis etme konusunda hemfikir olduklarını söylemişlerdi.