IŞİD militanları kurşuna dizilerek öldürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde, El Kaide'nin Suriye Kolu olan El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahriri Şam örgütü, sağ yakaladığı IŞİD yöneticilerini toplu bir şekilde başlarına kurşun sıkarak öldürdü.

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ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'de cihatçı örgütler arasındaki çatışma, karşılıklı düzenlenen saldırı ve suikastlerle devam ediyor.

El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), kısa bir süre önce operasyonla sağ yakaladığı IŞİD'in 8 militan yöneticisini kurşuna dizerek öldürdü. IŞİD militanları, HTŞ militanlarına karşı daha önce suikast yaptıkları ve çeşitli saldırılarda yer aldıkları için HTŞ tarafından öldürüldüler. Daha önce El Nusra'nın iki numaralı ismi Ebu Abdullah el-Şami, İdlib'in güneyindeki Maret el Numan ilçesinde ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayı komutanı Ebu Ahmad Sinsavi ise İdlip kırsalında IŞİD tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

ÖLDÜRÜLENLER YÖNETİCİ KADROSUNDAN

Suriye'de İdlib bölgesinde etkin olan HTŞ, İdlib'in Sarkip kasabasında yakaladığı 8 IŞİD militanını kırsal bir alanda mezarlık içinde yan yana dizip kurşuna dizerek öldürdü. Öldürülen 8 kişinin, IŞİD'in kuzey Suriye'deki yönetici kadrosundan olurken, öldürülenler arasında bulunan Ebu Eyhem el Humusi isimli şahsın örgütün Humus, Hama ve Kuzey Suriye yöneticisi olduğu belirtiliyor. IŞİD de geçen ay HTŞ üyesi 3 militanı aynı yerde boğazlarını keserek öldürmüştü.

Suriye'nin İdlib, Afrin ve Halep kırsalı bölgelerinde son 2 ayda 96 cihatçı komutan suikast sonucu öldürüldü.