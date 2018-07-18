Ürdünlü milletvekilinden başbakana kabine çağrısı: Türkiye'den ilham al

Ürdünlü milletvekili Kemal ez-Zagul, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a, 95 yıllık cumhuriyet tarihinde 67 kez hükümet kuran 'Türkiye'nin tecrübeleri'nden ilham alma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Ürdünlü milletvekili Kemal ez-Zagul, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a Türkiye'nin hükümet kurma tecrübelerinden ilham alma çağrısı yaptı. Rezzaz hükümetinin bakanlık programını görüşmek üzere düzenlenen parlamento oturumlarında konuşan milletvekilleri, bakanlık sayısının fazla olduğu eleştirisinde bulundu.

'MESELE SAYI DEĞİL'

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Milletvekili Muhammed el-Ayasara, "29 bakanlıktan oluşan bir hükümet kuruldu, Türkiye ise 16 bakanlıkla 90 milyonun işlerini yürüten bir hükümet kurdu. Mesele sayı değil sayın Başbakan" ifadelerini kullandı.

'HEMEN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEREK…'

Diğer bir Milletvekili Kemal ez-Zagul ise, "Başbakanın hemen Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik edip, sadece 16 bakanlıktan oluşan bir hükümet kurmasından ilham almasını umuyordum" diye konuştu.

'ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINA BORÇ VEREN TÜRKİYE'

AA'nın haberinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Zagul, Ürdün hükümetinin Dünya Bankası'yla yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, Başbakan Rezzaz'ın Türkiye'nin uluslararası finans kurumlarına nasıl borç verebilir bir düzeye geldiğini öğrenmeye çalışmasını beklediğini belirtti."