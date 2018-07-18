IKBY Hükümet Sözcüsü: PKK'nın bölgedeki varlığı bizim rızamızla olmadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, PKK'nın Irak'ın sınır bölgelerine Baas Rejimi döneminde yerleştiğini ve bunun IKBY'nin rızası dahilinde olmadığını belirterek PKK’nın bölgeden çıkması için tüm çabalarını harcayacaklarını söyledi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerindeki varlığının eski Irak rejimi dönemine dayandığını ve IKBY halkının rızasıyla olmadığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Dizayi, PKK'nın Irak, İran ve Türkiye sınır bölgesindeki varlığı ile Türkiye-IKBY arasındaki ilişiklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

‘PKK, BAAS REJİMİ DÖNEMİNDE IRAK'A GELDİ'

PKK, Suriye'de faaliyetlerine başlamasından sonra, Irak'taki mevcut konuşlandığı bölgelere ilk defa 1980'li yıllarda Baas Rejimi döneminde geldiğini hatırlatan Dizayi, "PKK'nın bölgedeki varlığı hiçbir zaman IKBY halkı ve hükümetinin rızasıyla olmamıştır" ifadelerini kullandı.

‘PKK'NIN BÖLGEDEN ÇIKMASI İÇİN, TÜM ÇABALARIMIZI HARCAYACAĞIZ'

© Sputnik / Hikmet Durgun PKK'dan Barzani ve referandum tepkisi

Dizayi, PKK'nın söz konusu bölgelere kimsenin onayı olmadan yerleştiğini söyleyerek, PKK'nın bölgeden çıkması için tüm çabalarını harcayacaklarını söyledi.

PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle sivil yerleşim alanlarının boşaltıldığına dikkati çeken Dizayi, "Bunların varlığı kimse tarafından kabul görmüyor. 300 köye hizmet götürülememesi PKK'nın varlığından kaynaklanıyor" dedi.

PKK'nın ve İran'a muhalif grupların sınır bölgelerinden Türkiye veya İran'a herhangi bir saldırı yapmasına karşı olduklarını kaydeden Dizayi, söz konusu örgütün bir an önce bölgeden çekilmesi gerektiğini yineledi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de daha önce TSK'nin bölgede düzenlediği operasyonlara ilişkin bir soruya şu yanıtı vermişti: "Şöyle bir gerçek var ki PKK Kürdistan Bölgesi'nin büyük bir bölümü işgal ederek, buradan Türkiye'ye saldırılar düzenliyor. Biz buna karşıyız. Kürdistan Bölgesi topraklarından gerek İran ve gerek Türkiye'ye saldırılmasına karşıyız."

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Dizayi, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin kopmadığını dile getirerek, "Sorunların olduğu dönemde bile Türkiye'nin sınır kapılarını ve petrol vanalarını kapatmadı. Bu bizim için memnuniyet verici" dedi.

Tüm sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümünün mümkün olduğunu vurgulayan Dizayi, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.