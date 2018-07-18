İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi: 950 tona kadar uranyum depoladık

Salihi, 2015'te P5+1 ülkeleri ile imzalanan ve ABD'nin bu yıl imzasını çektiği nükleer anlaşmanın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı- JCPOA) ardından 400 ton uranyum depoladıklarını açıkladı.
Salihi, "JCPOA anlaşmasından önce yurt dışından ithal ettiğimiz 550 ton uranyumumuz vardı. Anlaşma sonrası buna 400 ton daha ekledik. Şu anda 900-950 ton uranyum depolamış durumdayız" dedi.
'ROTOR ÜRETİM TESİSİNİN İNŞASI TAMAMLANDI'
Günde 60 santrifüje yetecek kadar rotor üretebilecek fabrikanın inşasının nükleer anlaşmanın maddelerini ihlal etmediğini söyleyen Salihi " Bu fabrikayı müzakereler sırasında inşa ettik, ancak üretime başlamadık. Tabii ki ruhani lider Hamaney bu konuda tamamen bilgilendirildi. Ve şimdi Hamaney fabrikanın çalışmaya başlaması talimatını verdi" dedi.
Salihi geçen ay Natanz tesisinde gelişmiş santrifüjler inşa etmek için altyapı çalışmalarına başladıklarını duyumuştu.
Uranyum zenginleştirme tesislerinde santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılan 'uranyum hekzaflorid' (UF6) stokunu artırmak hedefiyle İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde UF6 üretim fabrikasının kurulduğunu da anlatan Salihi, tüm faaliyetlerin nükleer anlaşma çerçevesinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Zenginleştirilmiş uranyum askeri amaçlar dışında nükleer santrallerde elektrik üretimi gibi barışçı amaçlar için de kullanılabiliyor.
'SAHADAKİ TEDBİRLERİ GÖRMELİYİZ'
İranlı yetkili " Sahadaki tedbirleri görmeliyiz. Yazılı ya da sözle değil. Bankacılık, yatırım, enerji, ulaşım, küçük ve orta ölçekli firma sektörlerinde bu tedbirleri görmeliyiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında bu ülkeye yönelik yaptırımların kalkması karşılığında Tahran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesi şartını koşan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Anlaşmanın diğer imzacıları bu tek taraflı hamleye karşı çıkmış ve anlaşmaın korunması gerektiğini savunmuştu.
Nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3.67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme imkanı veriyor. Anlaşmadan önce İran'ın yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirdiği belirtilmişti. Nükleer silah üretimi için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.
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