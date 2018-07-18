İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi: 950 tona kadar uranyum depoladık

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ekber Salihi, şu anda yaklaşık 950 ton uranyum stokuna ulaştıklarını belirterek, gelişmiş santrifüjler üretmek için gerekli tesisin inşa sürecinin tamamlandığını duyurdu.

© REUTERS / Denis Balibouse Ruhani: Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için pratik adımlar atmalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Tahran'ın nükleer programı hakkında bilgi verdi. Salihi, ülkesinin şu anda 900 ila 950 ton arasında uranyum stokuna sahip olduğunu belirterek, İran'ın nükleer programındaki uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bu miktarın yeterli olduğunu anlattı.

Salihi, 2015'te P5+1 ülkeleri ile imzalanan ve ABD'nin bu yıl imzasını çektiği nükleer anlaşmanın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı- JCPOA) ardından 400 ton uranyum depoladıklarını açıkladı.

Salihi, "JCPOA anlaşmasından önce yurt dışından ithal ettiğimiz 550 ton uranyumumuz vardı. Anlaşma sonrası buna 400 ton daha ekledik. Şu anda 900-950 ton uranyum depolamış durumdayız" dedi.

'ROTOR ÜRETİM TESİSİNİN İNŞASI TAMAMLANDI'

© AFP 2018 / ROBERT JAEGER / APA Ruhani: İran'ın çıkarları korunursa nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğiz

İran devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Salihi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatı doğrultusunda gelişmiş santrifüjler üretmek için ihtiyaç duyulan 'rotor' (döneç) üretim tesisinin inşasının da tamamlandığını belirtti.

Günde 60 santrifüje yetecek kadar rotor üretebilecek fabrikanın inşasının nükleer anlaşmanın maddelerini ihlal etmediğini söyleyen Salihi " Bu fabrikayı müzakereler sırasında inşa ettik, ancak üretime başlamadık. Tabii ki ruhani lider Hamaney bu konuda tamamen bilgilendirildi. Ve şimdi Hamaney fabrikanın çalışmaya başlaması talimatını verdi" dedi.

Salihi geçen ay Natanz tesisinde gelişmiş santrifüjler inşa etmek için altyapı çalışmalarına başladıklarını duyumuştu.

Uranyum zenginleştirme tesislerinde santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılan 'uranyum hekzaflorid' (UF6) stokunu artırmak hedefiyle İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde UF6 üretim fabrikasının kurulduğunu da anlatan Salihi, tüm faaliyetlerin nükleer anlaşma çerçevesinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Zenginleştirilmiş uranyum askeri amaçlar dışında nükleer santrallerde elektrik üretimi gibi barışçı amaçlar için de kullanılabiliyor.

'SAHADAKİ TEDBİRLERİ GÖRMELİYİZ'

Salihi, Euronews'a yaptığı açıklamada da ABD'nin çıkmasının ardından nükleer anlaşmayı sürdürebilmek için Avrupa'dan 'sahada eylem' beklediğini belirtti.

İranlı yetkili " Sahadaki tedbirleri görmeliyiz. Yazılı ya da sözle değil. Bankacılık, yatırım, enerji, ulaşım, küçük ve orta ölçekli firma sektörlerinde bu tedbirleri görmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında bu ülkeye yönelik yaptırımların kalkması karşılığında Tahran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesi şartını koşan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Anlaşmanın diğer imzacıları bu tek taraflı hamleye karşı çıkmış ve anlaşmaın korunması gerektiğini savunmuştu.

Nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3.67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme imkanı veriyor. Anlaşmadan önce İran'ın yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirdiği belirtilmişti. Nükleer silah üretimi için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.