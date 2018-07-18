Dera Valisi: Militanların kalesi olan Bosra el Şam'da Suriye bayrağı dalgalanıyor

2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan Dera'da militanlardan kurtarılan yerleşimlerin sayısı giderek artıyor.

Basın toplantısı düzenleyen Vali Hannus, Dera'ya bağlı Bosra el Şam'ın militanlardan kurtarıldığını ve sığınmacıların aktif bir şekilde evlerine döndüklerini belirtti.

Hannus, "Müslümanların, Hristiyanların ve Rumların inşasında yer aldığı ve yaşadığı Dera, dostlarımızın ve ordumuzun çabaları sayesinde kurtarıldı. Burada yeni bir hayat başlıyor" dedi.

Kriz nedeniyle yaklaşık 13 bin ailenin kentten ayrıldığını ve 4 bin ailenin Ürdün sınırına gittiğini anlatan Hannus, "Bunların neredeyse tamamı evlerine döndü" diye ekledi.

Dera yönetiminin sığınmacıların dönmesi için gereken tüm önlemleri aldığını da kaydeden Hannus, yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi: "130 okul, evleri büyük zarar gören veya yıkılan aileleri barındırmaya hazır. Bu ailelere her türlü yardımı sunmaya, öncelikli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye hazırız. Birkaç gün önce kentte 40 ton un dağıttık ve her bölgeye ürün tedarik etmeye hazırız."

2011 yılında Suriye hükümeti karşıtı ilk mitinglerin düzenlendiği ve krizin ilk kıvılcımlarının görüldüğü Dera'da El Ömer Camii yakınındaki meydanda geçen hafta Suriye bayrağı ilk kez göndere çekilmişti.