İran: Trump Ruhani'den 8 kez görüşme talep etti

'TRUMP, İRAN'IN KUZEY KORE'DEN FARKLI OLDUĞUNU BİLMELİ'
ABD'yle ilişkileri konusunda şeffaf bir politika ve açık bir pozisyona sahip olduklarını belirten Vaizi, "Bu kuruluşun ve (İran) halkın özelliği, baskılara boyun eğmeyecekleridir. Trump, İran ile halkı, Kuzey Kore ile halkından farklı olduğunu bilmeli" dedi.
İranlı yetkili, "ABD 40 yıldır İran'ı onun İslami ilkelerini ve bağımsızlığını tehdit ediyor, çünkü ABD geçmişte, İran'ın kaynaklarını kontrol ediyordu" diye sözlerini sürdürdü.
'Trump ile başkaları arasındaki farkın, onun politikacı olmadığını" ifade eden Vaizi, "Hazine Bakanlığı'nda, İran'a karşı psikolojik savaş odası kurduklarına şüphemiz yok, ancak biz burada çok yönlü bir ulustan bahsediyoruz" ifadelerinde bulundu.
Vaizi, konuşmasının devamında "halkımızın, hükümetten bazı talepleri olabilir, ancak eğer ABD onlar için karar vermeye kalkarsa, doğal bir şekilde, ABD'nin etkisinden bağımsız bir şekilde kendi kararlarını verecekler" diye ekledi.
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