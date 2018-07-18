İran: Trump Ruhani'den 8 kez görüşme talep etti

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek için 8 kez talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini söyledi.

© AFP 2018 / ROBERT JAEGER / APA Ruhani: İran'ın çıkarları korunursa nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğiz

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Mahmud Vaizi bugün sabah saatlerinde yapılan bakanlar kurulu toplantısının esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gittiği zaman Trump, Ruhani'ye 8 kez görüşme talebinde bulundu fakat Ruhani bu talepleri kabul etmedi" şeklinde konuştu.

'TRUMP, İRAN'IN KUZEY KORE'DEN FARKLI OLDUĞUNU BİLMELİ'

ABD'yle ilişkileri konusunda şeffaf bir politika ve açık bir pozisyona sahip olduklarını belirten Vaizi, "Bu kuruluşun ve (İran) halkın özelliği, baskılara boyun eğmeyecekleridir. Trump, İran ile halkı, Kuzey Kore ile halkından farklı olduğunu bilmeli" dedi.

İranlı yetkili, "ABD 40 yıldır İran'ı onun İslami ilkelerini ve bağımsızlığını tehdit ediyor, çünkü ABD geçmişte, İran'ın kaynaklarını kontrol ediyordu" diye sözlerini sürdürdü.

'Trump ile başkaları arasındaki farkın, onun politikacı olmadığını" ifade eden Vaizi, "Hazine Bakanlığı'nda, İran'a karşı psikolojik savaş odası kurduklarına şüphemiz yok, ancak biz burada çok yönlü bir ulustan bahsediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Vaizi, konuşmasının devamında "halkımızın, hükümetten bazı talepleri olabilir, ancak eğer ABD onlar için karar vermeye kalkarsa, doğal bir şekilde, ABD'nin etkisinden bağımsız bir şekilde kendi kararlarını verecekler" diye ekledi.