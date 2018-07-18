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08:23 19 Temmuz 2018
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    Benyamin Netanyahu - Avigdor Lieberman

    İsrail parlamentosu, savunma bakanı ile başbakanın elinden savaş ilan etme yetkisini aldı

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    Daha önce İsrail'de savaş ilan etme yetkisini savunma bakanının onayının ardından başbakana veren yasayı kabul eden parlamento, bu kez yetkiyi kilit bakanlardan oluşan güvenlik kabinesine devreden bir yasayı geçirdi.

    İsrail'de düne dek başbakan savunma bakanıyla birlikte —ek yetki arayışına girmeksizin- savaş ilan edebiliyordu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    İsrail'de başbakana savaş ilan etme yetkisi verildi
    Ancak İsrail parlamentosu (Knesset), bu yetkiye ilişkin yasada değişikliğe gittiğini duyurdu.

    Knesset Basın Sözcülüğü'ne göre milletvekillerinin çoğunluğu, savaş ilan etme yetkisini güvenlik kabinesinde devreden yeni bir yasanın lehinde oy kullandı.

    Yasa değişikliğinde ''Savaş başlatmak ya da savaş çıkarma ihtimali yüksek olan önemli bir askeri eylemde bulunmak yönünde kararın, mümkün olduğu kadar geniş bir heyete emanet edilmesi açısından, bir bakanlar kurulu tarafından alınması uygundur'' denildi.

    İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ne çıkarma yaptı.
    © AFP 2018 / JALAA MAREY
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    30 Nisan'da Knesset'te kabul edilen ve kabine onayı gerekmeksizin savaş ilanı yetkisini savunma bakanı ile başbakana veren yasada, bu ikilinin 'minimum sayıda kabine üyesinin toplanmasını bekleme seçeneğinin olmadığı olağandışı durumlarda savaş ilan edebileceği' dile getirilmişti.

    İsrail'de 2001'de tesis edilen 'güvenlik kabinesinde' başbakan, savunma bakanı, dışişleri bakanı, maliye bakanı, iç güvenlik bakanı, adalet bakanı yer alıyor. Başbakan isterse güvenlik kabinesine başka bakanlar da katılabiliyor.

    11 Temmuz 2018'de Kremlin'de Putin ile görüşen Netanyahu, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile el sıkışırken
    © REUTERS / Yuri Kadobnov
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    Knesset'in ikisi birbirinden şahin Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Başbakan Benyamin Netanyahu'dan savaş ilanı yetkisini alması, İsrail'in Suriye üzerinden İran'la savaşa tutuşmanın eşiğinde bulunduğu bir döneme denk geldi.

    30 Nisan'da Knesset'te kabul edilen yasa başbakanın aynı zamanda savunma bakanı göevini de üstlenmesi halinde tek başına savaş ilan edebilmesini öngörüyordu. Bu yüzden Netanyahu'nun Liberman'ı görevden alıp savunma bakanı koltuğuna da oturmayı planladığı belirtiliyordu.

    Etiketler:
    savaş ilanı yetkisi, İsrail güvenlik kabinesi, İsrail parlamentosu (Knesset), Avigdor Liberman, Benyamin Netanyahu, İsrail
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