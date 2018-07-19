‘Kuneytra’da Suriye ordusu ile militanlar arasında ateşkes sağlandı’

Suriye güvenlik güçlerinden bir kaynak, ülkenin güneybatısında bulunan Kuneytra vilayetinde, militanlar ile hükümet arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Suriye güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik'e aktardığına göre, Kuneytra vilayetinde, hükümet ile militanlar arasında ateşkes sağlandı.

Kaynak, "(Militanlarla) varılan anlaşmaya göre, Kuneytra'nın her yerinde tam bir ateşkes uygulanacak ve Suriye ordusu 1974 anlaşmasına göre, kendi pozisyonlarına dönecek" dedi.

Basında çıkan haberlere göre, militanların bir kısmına, ülkenin kuzeyine gitmelerine izin verilecek, diğerleri de Kuneytra'da kalıp, rehabilitasyon sürecinden geçecek.

Golan ve Sina savaşından sonra, 1974 yılında İsrail ile Suriye arasında imzalanan anlaşmayla birlikte, iki taraf arasındaki savaş sona ermişti. Anlaşmaya göre, Kuneytra Suriye hükümetinin kontrolüne girecekti.