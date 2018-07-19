Türkiye'den İsrail'in kabul ettiği 'Yahudi ulus devlet' yasasına tepki: Yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunda (Knesset) kabul edilen 'Yahudi ulus devlet' yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını kaydetti.

Yasada Kudüs’ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin uluslararası toplum bakımından 'yok hükmünde' olduğu ifade edilen açıklamada, "Aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir" dendi.

TASARI, 62 'EVET' OYUYLA KABUL EDİLDİ

Muhalefetin itirazlarına karşın iktidardaki Likud Partisi'nin sunduğu yasa tasarısına ilişkin oylama bu sabah erken saatlerde yapıldı. Tasarı, 55 ret oyuna karşılık 62 'evet' oyuyla parlamentodan geçti.