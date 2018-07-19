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19:16 19 Temmuz 2018
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    ABD heyeti, İran yaptırımları için Türkiye'ye geliyor

    © Flickr / Victoria Pickering
    Ortadoğu
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    ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, ülkesinin İran yaptırımları kararına ilişkin yarın Ankara'da temaslarda bulunacak.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump’ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?
    ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor.

    Billingslea'nin, Ankara'daki temaslarında öncelikle, İran nükleer anlaşmasının askıya alınmasının ardından yaptırımları yeniden başlatma kararı alan ABD'nin, konuya ilişkin Türkiye'den beklentilerini paylaşması bekleniyor.

    ABD Hazine Bakan Yardımcısı ve beraberindeki yetkililerin, Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumların yetkilileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

    Görüşmelerde, Türkiye ve ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliğinin farklı boyutlarını da masaya yatırması planlanıyor.

    ABD, 8 MAYIS'TA İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
    © Fotoğraf : DHA
    İran Dışişleri sözcüsü Kasımi: ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacağız
    ABD yönetimi 8 Mayıs'ta İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatacağını açıklamıştı.

    Donald Trump yönetimi, İran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi için bu ülkeyle ikili ticareti olan ülkelerin de yaptırımları yeniden başlatlamasını talep ediyor.

    İRAN, TÜRKİYE'NİN EN FAZLA PETROL ALDIĞI ÜLKE

    İran, Türkiye'nin en fazla petrol satın aldığı ülke durumunda. Doğalgaz alımı ise ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kapsamı dışında kalıyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin İran'a yaptırımlarına dair, Türkiye'nin normal şartlarda yaptırımlara karşı olduğunu ifade ederek, ABD'nin tek başına karar alıp "diğer ülkeler benim aldığım kararı izlesin" şeklindeki tutumunun doğru olmadığının altını çizmişti. Böyle bir anlayışla ilişkilerin sağlıklı yürümeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İran gibi bir ülkenin tamamen köşeye sıkıştırılması ve tecrit edilmesi doğru da değil. Hatta çok tehlikelidir, risklidir. Bölgemizin güvenliği bakımından da önemlidir. Burada İsrail'in sıkıştırmasıyla ve talepleriyle İran'a yönelik alınan bu kararların bize göre hiçbir gerekçesi yoktur ve biz bunu doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Yaptırım, ABD Hazine Bakanlığı, Marshall Billingslea, Türkiye, İran, ABD
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