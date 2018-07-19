Rus büyükelçi Kinşak: Güney Çatışmasızlık Bölgesi’nde yapılan, İdlib için örnek olabilir

"Bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor ama hassas bir biçimde, medyanınki dahil ek dikkat çekmeden" diyen Rus Büyükelçi, "Yürütülen sohbet kolay değil, Suriye'deki ateşkesin garantörü ülkelerin her birisi (Rusya, İran ve Türkiye) kendi ulusal çıkarlara, Suriye'de nelerin ve nasıl yapılması gerektiği yönünde kendi görüşüne sahip" diye ekledi.
İdlib'deki durumun, Suriye'nin güneyindeki çatışmasızlık bölgesi örnek alınarak çözüme kavuşturulabileceğini dile getiren Rus diplomat, "Güney bölgelerindeki teröre karşı mücadelenin nasıl geliştiğine bakılırsa sonuca genelde müzakere yoluyla ulaşılabilir. Suriyeliler bu savaştan, kanunsuzluktan, güvensizlikten bıktılar. Bu bölgelerin sakinleri barışmak istiyor, militanlara baskı yapıyorlar. İdlib'de de benzerini yaşayabiliriz. Tüm bunlar kolay ve erken olmayacak" yorumunda bulundu.
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