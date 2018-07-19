Rus büyükelçi Kinşak: Güney Çatışmasızlık Bölgesi’nde yapılan, İdlib için örnek olabilir

© REUTERS / Omar Sanadiki İdlib’den 7 binden fazla sivil tahliye edildi

Kinşak, bugünkü basın brifinginde, "İdlib'deki durum çok karmaşık. Terörist ve militanlar en çok orada bulunuyor. Bu çatışmasızlık bölgesinin sınırları önemli şehir ve tesislerin çok yakınında yer alıyor, neredeyse Halep'in eteğinden geçiyor. Saldırı drone'ları da işte bu bölgeden Hmeymim yönünde uçarak ciddi tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor ama hassas bir biçimde, medyanınki dahil ek dikkat çekmeden" diyen Rus Büyükelçi, "Yürütülen sohbet kolay değil, Suriye'deki ateşkesin garantörü ülkelerin her birisi (Rusya, İran ve Türkiye) kendi ulusal çıkarlara, Suriye'de nelerin ve nasıl yapılması gerektiği yönünde kendi görüşüne sahip" diye ekledi.

Tarafların ortak temas noktalarını bulmaya çalıştığını söyleyen Kinşak, "İşbirliği şu ana kadar başarılıydı, İdlib'de de her şey başarılacak" dedi.

İdlib'deki durumun, Suriye'nin güneyindeki çatışmasızlık bölgesi örnek alınarak çözüme kavuşturulabileceğini dile getiren Rus diplomat, "Güney bölgelerindeki teröre karşı mücadelenin nasıl geliştiğine bakılırsa sonuca genelde müzakere yoluyla ulaşılabilir. Suriyeliler bu savaştan, kanunsuzluktan, güvensizlikten bıktılar. Bu bölgelerin sakinleri barışmak istiyor, militanlara baskı yapıyorlar. İdlib'de de benzerini yaşayabiliriz. Tüm bunlar kolay ve erken olmayacak" yorumunda bulundu.