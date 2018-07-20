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03:10 20 Temmuz 2018
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    Irak'ın Basra kentinde protestolar

    Irak'ta protestocular İran Sınır Kapısı yolunu kapadı

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    Ortadoğu
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    Irak hükümetinin sükunet çağrıları ve iyileştirme vaatlerine rağmen güneydeki protestocular gösterilerine devam ediyor. Meysan kentinde İran Sınır Kapısı yolunu trafiğe kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

    Iraklı güvenlik güçleri-Basra
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    Irak'ta yarın cuma namazı sonrası 10 kentte büyük gösteriler planlanıyor, ordu teyakkuzda
    Ülkenin güneybatısındaki Meysan kentinde toplanan protestocu kalabalık bir grup, İran Sınır Kapısına giden ana yolu trafiğe kapadı. Hükümetten hizmetlerin iyileştirilmesini isteyen protestocular, su ve elektrik kesintileri ile işsizlik sorunlarını eleştiren pankartlar taşıdı.

    Meysan Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Kerim el-Esedi yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yolu açmaları için müdahale ettiğini, karşı gelenlerden bir kısmının gözaltına alındığını söyledi.

    EKONOMİK DESTEK VE İSTİHDAM SÖZÜ

    Bir süredir devam eden güney protestolarının durması için çaba sarfeden Haydar el-İbadi hükümeti ise bölgeye yeni ekonomik destek getirilmesi ve istihdam alanları oluşturulmasına karar verdi.

    Birleşmiş Milletler bayrağı
    © Fotoğraf : Twitter
    BM'den Irak hükümetine 'barışçıl gösterilere saygı' çağrısı
    Kararın, İbadi'nin, Zikar kentinden temsilcilerle başkent Bağdat'ta gerçekleştirdiği toplantı sonrası alındığı kaydedildi.
    Öte yandan Savunma Bakanlığı Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Bağdat ve diğer bölgelerde kontrolün güvenlik güçlerinin elinde olduğu belirtildi.

    GÖSTERİLERDE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

    Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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    Etiketler:
    Protesto, Haydar el İbadi, İran, Basra, Meysan, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
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