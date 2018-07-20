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    Afrin-TSK

    Economist: Afrin halkı TSK'dan memnun, ÖSO'dan şikayetçi

    © AFP 2018 / Bakr ALKASEM
    Ortadoğu
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    İngiltere'de haftalık olarak çıkan Economist dergisi "Türkiye, Afrin'de barışı korumakta zorlanıyor" başlığıyla yayımladığı makalede, Afrin halkının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerinden memnun olduğunu ancak ordunun desteklediği 'Türkmen ve Arap militanlardan' şikâyet ettiklerini yazdı.

    Economist, TSK'nın desteğiyle ÖSO'nun mart ayında ele geçirdiği Suriye'nin Afrin kentiyle ilgili izlenimler içeren bir makale yayınladı.

    Afrin merkezinden bir kare
    © Sputnik / Alena Palazhchenko
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    BBC Türkçe'nin aktardığı makalede, "Türkiye Afrin'i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen ‘Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun. Çok fazla çaldılar' dedi" ifadesi yer aldı.

    Türk ordusu ve desteklediği birliklerin Afrin'e girmesiyle 100 binden fazla sivilin ve çok sayıda YPG'linin kentten kaçtığını hatırlatan Economist, şöyle devam etti:

    "Türkler, Afrin'i ilhak etme planları olmadığını ısrarla söylüyor ve Suriye savaşı bittiğinde de Afrin'den çekilecekleri sözünü veriyor. Ama işgalle gelen değişiklikleri telafi etmek zor olabilir. Türk bakanlar Afrin'in ülkelerindeki 400 bin Suriyeli Kürt mülteci için bir mıknatıs olabileceğini söylüyor. Ama bölgeye akın edenlerin çoğu Arap. (YPG'nin de yerinden edilen Kürtlerin evlerine dönmesini engelleyerek yardımcı olmadığına dair haberler var.)"

    TÜRK DİPLOMAT: PLAN, YPG İLE ÇATIŞMADAN İLERLEMEK

    Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG ile mücadeleyi Suriye'nin diğer bölgelerine taşımayı istediğini hatırlatıp bu durumun da Erdoğan'ın, IŞİD'e karşı Kürtlerle ortaklık yapan ABD'yle ters düşmesine neden olduğunu belirtti.

    Joseph Votel
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılbaşında dile getirdiği "Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın" sözlerine yer verip "Gerilimin artması ihtimal dışı değil. Türkiye'nin müttefiki olan gruplar Suriye'nin doğusunda Amerikan askerleriyle çatıştı" ifadesini kullandı.

    ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin son dönemde dindiğine de dikkat çeken Economist, Türkiye'nin baskısıyla Amerikalıların YPG'yi Menbiç'ten çıkmaya ikna ettiğini, iki ülkenin devriye görevlerinin koordinasyonunda da uzlaşıya vardığını belirtti.

    "Türkiye, Menbiç'in doğusundaki YPG silahsızlanmazsa örgüte saldırmasının an meselesi olacağını söylüyor" ifadelerinin de yer aldığı makalede, Economist'e konuşan bir Türk diplomatın yorumu aktarıldı: "Plan, YPG ile çatışmadan ilerlemek, ama çatışmak isterlerse çatışırız."

    'TÜRKLER BU CANAVARLARI EVLERİNE GÖNDERMELİ'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.
    © AA /
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    Afrin'de yağmalamaların arttığı ve halkın 'İslamcı bir yönetimle' idare edildiğini belirten Economist, makaleyi "Ama Türkiye çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmış olabilir. Afrin'de güvenlik giderek kötüleşiyor. Haziran ayındaki çifte bombalı saldırıda dokuz kişi öldü. İç çatışma ve yağmalama haberleri gelmeye devam ediyor. Bir Afrinli, halkın YPG yönetiminden rahatsızlık duyduklarını ama yeni gelen isyancıların ise daha kötü olduğunu söyledi. Afrinli, 'Türkler bu canavarları evlerine göndermeli' dedi" ifadeleriyle noktaladı.

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    Etiketler:
    Economist, YPG, TSK, ÖSO, IŞİD, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Suriye, Türkiye, ABD
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