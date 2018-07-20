Fetih el Şam, Suriye’de içlerinde çocukların olduğu 22 otobüsü alıkoydu

Fetih el Şam (Eski adıyla El Nusra) militanları Suriye’nin kuşatma altındaki Ufa ve Kefraya kentlerinden sivillerin tahliye işlemleri sırasında içlerinde çocukların da bulunduğu 22 otobüsü alıkoydu.

İdlib'de terör örgütleri liderleriyle varılan anlaşma sonucunda Ufa ve Kefraya kentlerindeki 6 bini aşkın sivilin tahliyesi karşılığında Suriye ordusu, 1500 mahkumun serbest bırakılmasını kabul etti. Ancak serbest bırakılanların 600'ü kendi istekleriyle hükümet kontrolündeki bölgelerde kalmayı tercih etti.

Sputnik'e konuşan bir kaynak "El Nusra, Ufa ve Kefraya'dan tahliyesi gerçekleştirilen sivillerin bulunduğu 22 otobüsü alıkoydu" dedi.

Kaynak, militanların İdlib'de gitmeyi reddedip Suriye ordusunun bulunduğu bölgelerde kalmak isteyen 600 kişinin gelmesini istediğini söyledi.

Suriye ordusu ile militanlar arasında çarşamba günü varılan anlaşmadan beri çok sayıda sivilin tahliyesi yapıldı.