‘Suriye, Golan Tepeleri'ni İsrail'in elinden alabilir'

© AFP 2018 / JALAA MAREY Golan'a çıkarma yapan Liberman: Sınırda tek bir Suriye askerini bile yaşatmayız

Suriye'nin Kuneytra bölgesinde ordu ile silahlı çeteler arasında varılan anlaşmayı değerlendiren Maksud, Sputnik'e açıklamasında, "Kuneytra bölgesinde varılan anlaşmaya katılmayan teröristler ülkenin kuzeyine gönderildikten sonra ordu, İsrail ile sınırı 2011 öncesindeki hale getirecek. Bundan sonra Golan Tepeleri'nin iadesi konusunda İsrail ile görüşmeler başlatabilir. Şimdi Suriye'nin güneyinde üstünlük Tel-Aviv'in değil Şam'ın elinde" dedi.

Suriye'nin güneyinde tampon bölgenin oluşturulması planının bozulmasının ardından İsrail'in Şam'a baskı fırsatını kaybettiğini söyleyen Maksud, "Şimdi Suriye'nin kendi amaçlarına varmak için uygun bir zaman başladı. Suriye tüm topraklarını geri almak istiyor ve bu toprakların ne zaman işgal edildiği önemli değil" ifadelerini kullandı.

İsrail'in teröristlere gizli yollar ve koridorlardan Kuneytra'yı terk etmesine yardımcı olduğunu belirten eski asker, Suriye yönetiminin bunu bildiğini ve engel olmadığını kaydederek şunu dedi: "Ordu için şimdi önemli olan tüm bölgeyi kurtarmak ve kontrolünü kurmak. Bunu altyapı ve binalar için minimum zararla yapılıyorsa çok iyi."