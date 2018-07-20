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21:17 20 Temmuz 2018
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    İsrail-Gazze

    İsrail'den Gazze'ye büyük hava saldırısı

    © REUTERS / Ahmed Zakot
    Ortadoğu
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    İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilkin savaş uçakları ve tanklarla düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli öldü. Haaretz'e göre Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 4'ünün örgüt üyesi olduğunu teyit etti. Ardından İsrail'den Gazze'ye büyük bir hava operasyonu başladı.

    İsrail ordusu, ilkin Gazze'den açılan ateşe karşılık verdiğine dair bir açıklama yayımladı:

    ''Gazze Şeridi sınırındaki şiddetli gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusunun jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde askeri hedefleri vurdu.''

    ​Gazze tarafından İsrail askerlerine patlayıcı da fırlatıldığını öne süren İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 8 askeri noktayı vurduğunu duyurdu.

    İsrail'in Haaretz gazetesi de Gazze'nin güneyinde keskin nişancıların İsrail askerlerine ateş açtığı, İsrail ordusunun misillemesinde 4 Filistinlinin öldüğü haberini geçti.

    İlkin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 2, Refah'ta 1 Filistinlinin öldürüldüğü haberi geldi. Ardından Gazze'nin doğusundan 4'üncü ölüm haberi ulaştı.

    Haaretz'e göre Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, öldürülen 4 Filistinlinin örgüt üyesi olduğunu teyit etti.

    Gazze sınırında yaşayan İsraillilere, olası roket saldırısı durumunda inmek için sığınakların yakınında bulunmaları uyarısı yapıldı. Hamas'a bağlı güvenlik güçleri de İsrail'in daha geniş çaplı saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı komuta merkezlerini ve askeri noktaları boşalttı.

    Nitekim ardından Gazze'den açılan ateşte İsrailli bir subayın öldüğü iddiaları eşliğinde İsrail hava kuvvetleri Gazze'ye geniş çaplı hava saldırısı başlattı.

    ''Jetler Gazze Şeridi çapında Hamas terör örgütüyle ilişkili terör hedeflerine geniş kapsamlı saldırı başlattı'' duyurusu yapan İsrail ordusu, bunun 'İsrail askerlerine yönelik vahim bir ateş açma olayına misilleme' olduğunu dile getirdi.

    '​Bugünkü saldırıya ve son aylarda Hamas'ın yönettiği diğer düşmanca faaliyetlere son derece vahametle baktığını' belirten İsrail ordusu ''Hamas güvenlik durumunu tırmandırmayı tercih etti ve bu eylemlerinin sonuçlarına katlanacak'' dedi.

    ​İsrail ordusunun top, tank ve savaş uçaklarıyla büyük saldırısı devam ederken Hamas'ın olası roket saldırısına işaret eden şekilde İsrail'in kuzeyindeki Sha'ar HaNegev ve Sdot Negev'den siren sesleri duyuldu. İsrail ordusu 'Sha'ar Hanegev ve Sdot Negev bölgelerinden siren sesleri haberleri üzerine Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığını belirlediğini, devreye giren Demir Kubbe hava savunma sisteminin bunlardan 2'sini vurduğunu duyurdu.

     

     

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