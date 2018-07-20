'ABD ile müttefikleri, Suriye ordusunun ilerleyişi nedeniyle Beyaz Miğferler'i tahliye sürecini hızlandırdı'

ABD ile müttefiklerinin, 'yardım örgütü' olduklarını öne sürdükleri ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler'i, Suriye'den tahliye etmeyi planlarını hızlandırdıkları belirtildi.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets 'Batılı ülkeler, Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etmeyi planlıyor'

AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, Suriye ordusunun, ülkenin güney bölgelerini militanlardan temizleme faaliyetlerinde elde ettiği başarılar sonrası, Washington ile müttefiklerinin Beyaz Miğferler üyelerini ve ailelerini Kuneytra'dan tahliye etme planlarını hızlandırdığını ifade etti.

'ÖNCE KOMŞU ÜLKELERE DAHA SONRA AVRUPA'YA'

İsmi açıklanmayan yetkililer, ABD, İngiltere ve Kanada'nın Beyaz Miğferler üyelerini önce Suriye'ye komşu ülkelere, daha sonra İngiltere, Almanya, Hollanda ve muhtemelen Kanada'ya tahliye etmeyi planlandığını vurguladı.

Yetkililer, Suriye ordusunun güney bölgelerdeki ilerleyişi nedeniyle tahliye operasyonunun muhtemelen kısa süre içinde gerçekleşeceğini kaydetti.

'HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜ'

Bir Beyaz Miğferler üyesi, "Zor saatlerden ve dakikalardan geçiyoruz. Bu, hayatımın en kötü günü. Umarım, bizi çok geç olmadan kurtarırlar" ifadelerini kullandı.

CNN, hafta başında ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa'nın aralarında yer aldığı Batılı ülkelerin, Beyaz Miğferler üyelerini ve ailelerini Suriye'den tahliye etmek için uygulanacak plan üzerinde çalıştığına yer vermişti.

CNN'e konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuyu Brüksel'deki NATO zirvesinde gündeme getirdiğini belirtmişti.