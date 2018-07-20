Irak'ta protestolar sürerken, Sadr'dan sürpriz Lübnan ziyareti

Irak’ta kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan kitlesel gösteriler devam ederken, Şii lider Mukteda es Sadr’ın sürpriz şekilde Lübnan’a gittiği öğrenildi.

Sadr’a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şii lider sürpriz şekilde ikamet ettiği Necef’ten ayrılarak Lübnan’a gitti. Kaynak Sadr’ın, Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyaretin amacı hakkında ise bilgi vermedi.

AİLESİ LÜBNAN'DA İKAMET EDİYOR

Kaynak, ayrıca Sadr’ın ailesinin Lübnan’da ikamet ettiğini de söyledi.

Ülkedeki göstericiler, Sadr’a 'yaşananlara müdahale ederek taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete baskı yapma' çağrısında bulunuyor.

Irak genel seçimlerinden birinci çıkan ulusalcı ittifakın Şii lideri Sadr daha önce, ''Sınır ötesinden yönetilmeye izin vermeyiz. Irak ulusalcılığı ve hizipler üstü koalisyonlarla yöneteceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.