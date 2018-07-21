İsrail askerleri Filistinli Down sendromlu genci gözaltına aldı, darp etti

Askerlerin Zayid'e kasıtlı olarak saldırdığını, darp ettiğini ve yaklaşık yarım saat gözaltında tuttuğunu aktaran Cuneydi, Zayid'in devamlı olarak İsrail askerlerinin ihlallerine ve saldırılarına maruz kaldığını, sağlık durumunun anlaşılmasına rağmen provoke edildiğini kaydetti.
İsrail askerleri, El-Halil kentinde 10 Aralık tarihinde ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale sırasında Down sendromlu Muhammed et-Tavil'i de gözaltına almış, daha sonra serbest bırakmıştı.
Israeli soldiers beat and arrest Palestinian with down syndrome in #Hebron today.#Palestine pic.twitter.com/eXqG95V231— Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) July 20, 2018
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