BM'den İsrail ve Hamas'a 'yıkıcı çatışmanın eşiğinden dönün' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe ilişkin, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek'' ifadesini kullandı.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Dört Filistinli ve 1 İsrail askerinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası Hamas ile İsrail ateşkese vardı

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Gazze ve İsrail'in güneyinde artan tehlikeli gerginlik ve şiddetten ve son derece endişe verici olduğunu ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Hamas ve Filistinli diğer gruplara sınırda roket atışlarına ve provokasyonlara son vermesi, İsrail'e ise durumu daha fazla kışkırtmaktan kaçınmak için maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu tehlikeli duruma son vermek için tarafları BM ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile çalışmaya davet eden Guterres, ''Gerginliğin daha fazla tırmanması Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atacak, Gazze'deki insani felaketi derinleştirecek, yaşam koşullarını iyileştirme ve Filistin otoritesinin Gazze'ye dönüşünü destekleme çabalarını baltalayacak'' uyarısı yaptı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.