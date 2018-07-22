Hmeymim üssündeki hava savunması, 2 insansız hava aracını imha etti

Hmeymim Hava Üssü sözcüsünün verdiği bilgiye göre, dün havanın kararmasının ardından üsteki Rus hava kontrol araçları, uzak mesafeden fırlatılan bir İHA tespit etti. İHA, Rus hava üssü standart uçaksavar silahları tarafından vurularak yok edildi.
© Sputnik / MURAD SAID
Bu sabah da kuzey-batı istikametinden gelerek Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan bir İHA, hava savunma araçları tarafından imha edildi.
Her iki olayda da insani ya da maddi zararın olmadığı bildirildi.
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