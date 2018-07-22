İsrail, Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etti

Nahshon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin talebi üzerine İsrail, Suriyeli sivil örgütün (Beyaz Miğferler) üyeleri ve ailelerini kurtarma operasyonunu tamamladı" dedi.
Nachshon, Beyaz Miğferler'in Suriye'nin güneyindeki savaş bölgelerinden komşu bir ülkeye tahliye edildiğini söyledi.
Upon request of the US, Canada and European states Israel has completed a humanitarian effort to rescue members of a Syrian civil organization (“ White Helmets”) and families. They were evacuated from the war zone in Southern Syria to a neighboring country https://t.co/bUjggzBe33— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 22, 2018
Öte yandan İsrail medyası, yaklaşık 800 Beyaz Miğferler üyesinin gece yarısı Golan Tepeleri'nden Ürdün'e tahliye edildiğini bildirdi.
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